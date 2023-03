Silke Thorrez wint cultuurtrofee van Zonnebeke: “Betekent meer dan Oscar”

Silke Thorrez (33), bekend van onder andere ‘Chantal’, ‘Nonkels’ en ‘Onder vuur’, is verkozen tot winnares van de cultuurtrofee. De actrice haalde het van een sterk genomineerd zestal. “Dit betekent voor mijn meer dan een Oscar”, waren de woorden van een dolgelukkige Silke.

Silke Thorrez (33) is afkomstig uit Beselare, maar woont door de liefde nu in Dendermonde. Na haar studies communicatiewetenschappen trok ze naar de toneelschool en ze studeerde in 2017 af als master drama aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. Ze zette haar eerste culturele stappen op de planken van toneelkring Vreugde na Arbeid.

Tijdens en na haar opleiding speelde ze bij diverse theatergezelschappen zoals Theater Antigone, de Mannschaft en Blauwhuis. Naast zelf spelen, regisseert Silke ook. Haar laatste werk, ‘Coupe Familiale’ (2019, Theater Antigone), werd geselecteerd voor het Theaterfestival 2020. Bij jeugdtheater ‘Larf!’geeft ze wekelijkse theaterateliers. Op televisie kennen we haar van ‘Onder Vuur’, ‘Nonkels’ en ‘Chantal’.

Heksentrofee

Voor haar werk werd ze beloond met een gepersonaliseerde trofee in de vorm van een heks, die verwijst naar haar roots, van de hand van kunstenaar Luc Lapere uit Staden. Bij de uitreiking wist ze te vertellen dat ze opnieuw actief is in de volgende seizoenen van ‘Chantal’ en ‘Nonkels’. Toch gaat haar voorkeur uit naar theater, maar de combinatie theater en tv valt goed mee. Ze was dolgelukkig met de trofee en bedankte haar ouders omdat ze hun ‘eigenzinnige’ dochter haar gedacht lieten doen.

Cultuurraadvoorzitter Noël Vandewiele gaf aan dat het geen gemakkelijke keuze was met uiterst sterke kandidaten. Andere genomineerden waren Peter Deman, auteur en acteur bij toneelgezelschap ’t GAT en Comité Léonie en bezieler van Prime Productions. Jeroen Defauw is leerkracht in GBS De Regenboogen en schreef een kinderboek. Daarnaast is hij een muzikale duizendpoot met een passie voor toneel en natuur.

Hans Van Bockstael is hoofdman van de schuttersgilde in Beselare en werd tot ridder geslagen in de ‘Europese Orde Heilige Sint-Sebastianus’. Daarnaast werkt hij mee aan de Heksenstoet en hij is voorzitter van de sportraad. De laatste genomineerde was Mario Verhelle, ook lid van de schuttersgilde in Beselare, en hij is helpende hand bij de Heksenstoet, oprichter van de Cel WOII en lid van de Zonnebeekse Heemvrienden.

Vrijwilligers

Voor de uitreiking werd voorzitter Noël Vandewiele bijgestaan door schepen van cultuur Jan Vandoolaeghe. In het kader van de week van de vrijwilligers nomineerden een 30-tal verenigingen een vrijwilliger, die zij eens extra in de spotlights wilden zetten. Dit uit dank en appreciatie voor hun harde werk achter de schermen. Want ook al staan zij nooit op de eerste rij, het is dankzij hen dat het verenigingsleven blijft draaien. Ze kregen een plaatsje op het podium en ontvingen een Zonnebon.

(NV)