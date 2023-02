Wordt een van deze drie West-Vlaamse meisjes de nieuwe Miss België?

Onze provincie vaardigt drie dames af die ervan dromen om het mooiste meisje van het land te worden: de Zeebrugse Claire Lansenebre, Janah Vanderper uit Roeselare en de Torhoutse Sjoukje Degraeve. Wij legden ze vijf korte vragen voor.

Janah Vanderper – Roeselare: “Gek op ‘zwins in sjarzen’”

© Bjorn Van Ryckeghem

Wat is je favoriete West-Vlaamse woord?

“Ik gebruik veel alsan. In het Algemeen Nederlands: altijd. Ik vind het leuk klinken.”

Wat is je favoriete gerecht?

“Om in het West-Vlaams te antwoorden: zwins in sjarzen. Beter bekend als witloof in hesp. Overheerlijk! Ik heb het heel veel bij mijn grootouders gegeten. Elke keer feest.”

Wat is je favoriete drankje?

“Ik ben een enorm grote coladrinker. Daar straf je mij dus nooit mee. Er mag zelfs een extra smaakje in zitten. Water is niet mijn ding. Zelfs als ik een pilletje moet slikken, zal dat niet met water zijn.”

Wat is je favoriete plekje in West-Vlaanderen?

“Dat zal toch mijn geboortestad Roeselare zijn. Je hebt er het Sterrebos, erg veel shoppingmogelijkheden en je kan er lekker eten.”

Waarom moet jij Miss België worden?

“Ik ben een atypische miss. Ik rij met de motor en werk graag aan auto’s voor car detailing. Ik ben geen klassiek popje, al hou ik er wel van om me eens op te maken.”

Claire Lansenebre – Zeebrugge: “Op het strand kom ik thuis”

© Bjorn Van Ryckeghem

Wat is je favoriete West-Vlaamse woord?

“’t zwin deur de bjiètn joagen. Prachtige uitdrukking, toch?”

Wat is je favoriete gerecht?

“Vol-au-vent met verse frietjes! Daar mag je me altijd wakker voor maken. En het vidéetje maak ik zelf. Overheerlijk.”

Wat is je favoriete drankje?

“Ik ben gek op Belgisch bier. Een Chouffe of Cornet gaat er altijd in, maar met mate.”

Wat is je favoriete plekje in West-Vlaanderen?

“Het strand van Zeebrugge en Knokke. In Knokke ga ik kitesurfen, in Zeebrugge kom ik thuis.”

Waarom moet jij Miss België worden?

“Omdat een goeie miss verder kijkt dan het uiterlijk. Ik weet dat het erbij hoort, maar wat je te vertellen hebt, is minstens even belangrijk.”

Sjoukje Degraeve – Torhout: “Inzetten voor mentaal welzijn”

© Bjorn Van Ryckeghem

Wat is je favoriete West-Vlaamse woord?

“Gif mo chette en preus lik fjirtig. Die twee staan bovenaan mijn lijstje. Ga ervoor, je kan dit en wees trots op wat je doet.”

Wat is je favoriete gerecht?

“Voor scampi’s, liefst met pasta, sta ik altijd paraat. Maar ook met frietjes zal ik ze niet snel afslaan.”

Wat is je favoriete drankje?

“Daar ben ik redelijk traditioneel in. Water of een frisse Cola Zero drink ik het vaakst. Alcohol zal je me zelden zien drinken.”

Wat is je favoriete plekje in West-Vlaanderen?

“De zee! Met voorsprong het mooiste stukje.”

Waarom moet jij Miss België worden?

“Omdat ik een voorbeeld wil zijn en tonen dat Miss België om zoveel meer draait dan enkel het uiterlijk. Het gaat om wie je bent, wat je doet… Daarnaast wil ik me ook inzetten voor mentale gezondheid. Ik wil een stem geven aan wie bang en onzeker is, en aan iedereen die dat nodig heeft.”