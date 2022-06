Voormalig Miss België Romanie Schotte zwanger van tweeling

Gewezen Miss België Romanie Schotte (24) uit Brugge is zwanger van een tweeling. Vorig jaar beviel ze van haar eerste kindje, Theo.

“Two heartbeats, double the love, twin mom to be.” Met deze boodschap op Instagram maakte Miss België 2017 maandagavond bekend dat ze opnieuw zwanger is en een tweeling verwacht. Ze postte ook een video van een echografie waarop de embryo’s te zien zijn.

De papa is Stefan Talpe, broer van acteur Louis Talpe uit Kortemark. Het koppel verwelkomde in oktober 2021 een eerste kindje, Theo.