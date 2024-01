Veronique Ke stelt haar nieuwste single voor: “Speciaal voor mijn man”

De Hoeveschuur van Hoeve Vandewalle in Kuurne was zondagnamiddag het decor voor de presentatie van de eerste solosingle van Veronique Ke uit Kortrijk. Veronique Ke, die in het dagelijks leven door het leven gaat als Veronique Kesteloot, werkt als calculator bij het trappenbedrijf Verschaeve in Wevelgem, maar besteedt haar vrije tijd voornamelijk aan zingen.

“Zingen is altijd een geliefd tijdverdrijf van mij geweest”, opent Veronique. “Op jonge leeftijd volgde ik al notenleer aan de muziekacademie in Izegem en later leerde ik ook piano en orgel spelen. Ik was actief als sopraan in het kerkkoor op De Bosmolens in Izegem. Mijn grote liefde voor muziek heb ik vooral te danken aan mijn overleden vader. Samen zongen we altijd mee met de hits van die tijd, soms tot ongenoegen van mijn moeder. Helaas sloeg het noodlot toe en moest ik worden geopereerd aan de schildklier, waardoor mijn stembanden werden beschadigd en ik niet meer kon praten, laat staan zingen.”

Tijdens coronaperiode

Een tiental jaar gingen voorbij, en in die tijd had Veronique zich erbij neergelegd dat ze nooit meer zou kunnen zingen, totdat corona kwam…

“Omdat corona voor iedereen een moeilijke periode was, meldde ik me vrijwillig aan om deel uit te maken van een team dat een show met zang en humor zou opvoeren in de serviceflats waar mijn moeder verbleef”, vervolgt Veronique. “Zo stapte ik onverwachts weer het podium op. Dankzij de massale complimenten, het applaus maar vooral de stralende gezichten van de bewoners, besloot ik om opnieuw mijn stem te gaan trainen. Met behulp van de coaching van Lien Fournier (Vocal Studio in Kortrijk, red.) kreeg ik mijn stem terug met de klankkleur en kracht van vroeger. Ik ben bijzonder trots dat ik vandaag voor een volle zaal met fans mijn nieuwste single mocht presenteren, die eigenlijk de liefde tussen mijn man en mij beschrijft. Mijn man steunt mij namelijk altijd in alles, en om hem speciaal te bedanken heb ik deze single aan hem opgedragen.”

Artiestenparade

De nieuwste single van Veronique Ke die de titel ‘Geen enkele seconde’ meekreeg, werd onthuld tijdens een artiestenparade, waar onder andere ook Axel Lane, Hans Hanssens, Glenn Robbins, Geert Denna, Kimsky, Dusty en vele andere artiesten te zien waren. Tijdens de presentatie van haar nieuwe single zat de sfeer er meteen goed in.