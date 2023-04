Stromae heeft het duidelijk naar zijn zin in Knokke-Heist en geniet van brunch in de Lippenslaan

Zanger Stromae heeft het duidelijk naar zijn zin in Knokke-Heist. Nadat de wereldster dinsdag de uitbater van Brasserie Livingroom 102 verblijdde met een bezoek, deed hij een dag later hetzelfde met Natacha Coopman, de uitbaatster van Créme Karamel in de Lippenslaan.

Dinsdag genoot Stromae nog van een tomaat-garnaal in de brasserie, een dag later trok de zanger erop uit voor een stevige brunch. Daarvoor klopte hij aan bij de dagzaak van Natacha. “Hij had geen reservatie en liep de zaak binnen in de hoop dat er nog een plaatsje was. En ja, gelukkig hadden we nog een plekje over”, zegt Natacha trots. “Natuurlijk hebben we hem meteen herkend. Hij gedroeg zich evenwel niet als een ster met allures, integendeel. Die man was zeer vriendelijk, beleefd en bescheiden.”

Stromae koos voor een plekje achteraan de zaak en genoot van spiegelei met avocado en spek en als dessert wat pannenkoeken. “Het is ook voor ons de eerste keer dat we zo’n wereldster mochten ontvangen. Dat maakt ons natuurlijk trots”, glimlacht Natacha. (MM)