Stromae geniet in Knokke-Heist van tomaat-garnaal

Olivier Thiel van Brasserie Livingroom 102 in Knokke-Heist kreeg dinsdag een wereldster over de vloer. De Belgische zanger Stromae kwam er genieten van een tomaat-garnaal.

Stromae annuleerde onlangs een reeks concerten omwille van gezondheidsredenen. Ondertussen probeert de zanger zijn batterijen op te laden en dinsdag deed hij daarvoor een tussenstop in Knokke-Heist. Olivier Thiel van Brasserie Livingroom 102 had de eer om hem over de vloer te krijgen. Al had Olivier dat helemaal niet verwacht. Stromae maakte namelijk een reservatie onder zijn echte naam Paul Van Haver. Pas toen de zanger de zaak binnenstapte, wist Olivier wie hij mocht ontvangen.

Bescheiden

“Het is niet de eerste keer dat een bekend iemand bij ons komt eten. Maar zo’n wereldster? Dat is natuurlijk uitzonderlijk. Normaal ben ik erg discreet over wie bij ons komt eten, maar nu heb ik achteraf toch wel om een foto gevraagd”, zegt de uitbater trots.

Stromae genoot en gedroeg zich volgens Olivier zeer vriendelijk en bescheiden. “Natuurlijk is het een hele eer dat hij bij ons kwam eten. Ik was al fan, maar nu nog net een beetje meer.”

En wat stond er op het menu? “Tomaat-garnaal, de specialiteit van het huis”, lacht Olivier. (MM)