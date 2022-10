Stephen Six heeft eerste single klaar

Er duikt nieuw aanstormend zangtalent op in Ardooie. Stephen Six uit de Cardijnlaan in Ardooie bracht zopas zijn eerste single uit. En dat is geen toeval. Stephen mocht namelijk de opnamestudio instappen nadat hij een zangwedstrijd won.

“Als pas beginnende zanger won ik een zangwedstrijd bij radio De Vlaamse Ardennen. Het was een zangwedstrijd waarbij ook het publiek een stem mocht uitbrengen.” Ondertussen is hij op dat radiostation ook al uitgeroepen tot supertip van de week. Stephen komt uit Limburg waar hij deel uitmaakt van een gezin van vier. Hij is altijd heel erg gehecht geweest aan muziek.

“Al van in mijn jeugd liep ik optredens af van om het even wie. Was het nu Dana Winner, Sam Gooris, Willy Sommers of Isabelle A… Als het maar muziek was. Ik heb zelf ook altijd graag gedanst en gezongen. Met vriendinnen deed ik graag danspasjes na uit Tien om te Zien. Ik deed in de Limburgse periode ook nog zelf mee aan een liedjeswedstrijd waarin ik tweede werd.”

Tweede kans

“Toen kwam corona en dat was voor mij het moment om wat liedjes te brengen op de sociale media. Vrienden spraken mij aan om deel te nemen aan een zangwedstrijd. Ik zag het natuurlijk zitten. Maar door een operatie moest ik deze wedstrijd aan mij voorbij laten gaan. Er kwam een tweede kans. En het ging goed. Ik zong aanvankelijk Engelstalig maar besefte dat mijn publiek Nederlandstalig werk verkoos.”

Met de medewerking van familie en vrienden bouwde Stephen geleidelijk aan zijn loopbaan uit met als voorlopig hoogtepunt de winst in de liedjeswedstrijd van radio Vlaamse Ardennen.”