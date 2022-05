Showavond Yvan Guilini verplaatst naar 10 februari 2023: “Nieuw werk klinkt totaal anders”

Vrijdagavond 22 april stond Yvan Guilini niet op het podium van de Stadsschouwburg in Brugge. Deze showavond werd immers verschoven naar 10 februari 2023. De verkoop viel tegen, maar nu heeft de organisatie meer tijd om dit muzikaal project in de spotlights te plaatsen. Yvan is nu bezig met de uitwerking van drie nieuwe nummers, met groot orkest en veel strijkers.

Op 30 mei 1946 zag Yvan Guilini het levenslicht in ‘zijn’ Brugge. In deze stad trad hij al 30 jaar niet meer op. Hij herinnert zich nog heel goed dat hij een laatste keer speelde voor een ruim publiek in de Holiday Inn in Brugge. Daarna zette hij zijn Hammond-orgel opzij en begon hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven, zonder muziek. Het bleef stil rond Yvan tot december 2020, want vanaf toen trad hij opnieuw naar buiten met muziek en dit op vraag van zijn dochter Carolina uit Berendrecht – bekend van Game Records, de bezielster van Def Dames Dope en BB Jerome – en goede vriend Chris De Brakeleer.

Grote show gepland

In volle coronatijd bracht Yvan de cd ‘Music Forever’ uit, waarvan hij zei: “Dit mag mijn muzikaal testament worden.” Yvan kreeg opnieuw de smaak te pakken, maar het moment was slecht getimed. Door corona kon hij niet optreden. Show-Time besloot een grootse show voor hem uit te werken. Yvan zou schitteren op vrijdagavond 22 april op het podium van de Stadsschouwburg in Brugge.

Ik denk dat de mensen door corona en de oorlog minder aandacht hebben voor kunst en muziek

“Vrijdagavond zou mijn moment worden, maar dat is het niet geworden. Na de persconferentie van oktober 2021 begon de verkoop heel goed, maar plots was er weer een opflakkering van corona en begon de kaartenverkoop te verzwakken. Vanaf februari kwam dan nog de miserie met de oorlog in Oekraïne erbij. Ik denk dat de mensen door corona en de oorlog minder aandacht hebben voor kunst en muziek”, vertelt Yvan, die in een appartement in Wenduine woont. “Maar geen paniek, er komt wel degelijk een show en dit op vrijdagavond 10 februari 2023, in dezelfde zaal in Brugge.”

Nog steeds bouwvakker

Ondanks zijn leeftijd (75) is Yvan nog elke dag aan het werk als bouwvakker in zijn eenmanszaak. “Ik sta iedere dag om 5 uur op. Het is lastig, maar ik doe het nog steeds graag. Zolang ik me goed voel, blijf ik verder actief als bouwvakker en zet ik mij ook muzikaal in.”

Yvan zal voor altijd dé man blijven van ‘Winter Memories’, zijn tijdloze compositie. Voor de instrumentale virtuoos betekende het in 1976 zijn internationale doorbraak. In België alleen al verkocht hij destijds meer dan 100.000 singles en schoven er meer dan 50.000 stuks van het gelijknamige album over de toonbank. Ook ‘Romantica’, ‘Long Time Ago’ en ‘Jet Fly Me To Japan’ sloegen aan bij het publiek en na zijn succesvolle doortocht op Jazz Bilzen gaf de toenmalige BRT hem in 1977 een eigen, wekelijks radioprogramma. Acht jaar later volgde er echter vele jaren een muzikale stilte. In 2017 begon hij weer muziek te maken. “En ik maak nu nog altijd muziek”, lacht hij. “Ik ben nu bezig met drie nieuwe songs. Of die dit jaar nog uitkomen, hangt af van allerlei omstandigheden. Het wordt een totaal ander genre. Velen gaan niet kunnen raden dat het van mij is. Ik werk aan drie verschillende liedjes, met groot orkest. Ik kreeg plots heel goede ideeën om nieuwe songs uit te werken”, besluit Yvan met een knipoog.

Tickets bestellen, kan op www.show-time.be, 050 44 30 60, via In&Uit Brugge of via het bespreekbureau van CC Brugge. De cd ‘Music Forever’ is nog altijd te koop via www.yvanguilini.be