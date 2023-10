Ruim 20.000 toeschouwers zien Iete (16) schitteren in musical ‘Marie-Antoinette’: “Ik droom ervan om door te breken als musicalactrice”

Voor Iete Vansteelandt uit Bekegem waren het ongelooflijk spannende weken. De 16-jarige was namelijk een van de acteurs in de historische musical ‘Marie-Antoinette’, die een maand lang pal voor het kasteel van Wijnendaele werd opgevoerd. “Een schitterende ervaring. Of ik nerveus was? Vooral toen m’n klasgenoten kwamen kijken”, glundert een fiere Iete.

De musical Marie-Antoinette vertelt het verhaal van de Oostenrijkse hertogin die op amper 15-jarige leeftijd huwde met de Franse dauphin Lodewijk XVI. De productie van het spektakel is in handen van Historalia en telt een cast – acteurs, figuranten en dansers– van 150 personen en nog eens een 50-koppige crew. 1.400 toeschouwers zakten elke voorstellingsavond naar het kasteel van Wijnendaele af. Om maar te zeggen: Marie-Antoinette mondde uit tot een gróót succes. En daar maakte de Bekegemse Iete Vansteelandt (16) deel van uit.

“De dag na zo’n show moet ik ook gewoon naar school, dus het waren drukke tijden”

“Ik deed auditie om deel uit te maken van het dansensemble. Tot mijn grote verbazing werd ik niet alleen geselecteerd, maar mocht ik me zowaar opmaken voor twee rollen: in het eerste deel van de musical speelde ik mee met het dansensemble, een rol zonder tekst, en in het tweede deel vertolk ik Marie-Thérèse, de eerste dochter van Marie-Antoinette”, vertelt Iete enthousiast. “Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat ik daadwerkelijk een acteerrol zou krijgen. Ik speel mee in verschillende scènes, waaronder toch een emotioneel deel waarbij we angstig op de vlucht moeten slaan.”

Drukke tijden

De repetities begonnen pas een maand voor de première op 7 september. “Voorafgaand waren het inderdaad drukke tijden, maar we werden goed begeleid door de regisseur en productieploeg. Of ik nerveus was om op te treden? Er zaten toch wel belangrijke mensen in de tribune, zoals burgemeesters, de gouverneur en acteur Jelle Cleymans. Maar ik vond het toch het spannendst wanneer er klasgenoten kwamen kijken. Het is leuk om hen te kunnen tonen waarmee je bezig bent, je doet toch extra je best. Twee andere klasgenoten spelen overigens ook mee in de musical.”

Geen pauze

“De shows zelf startten om 20.45 uur en waren om 23.30 uur ten einde. En dan moet je nog naar huis, hé. Ja, ‘s anderendaags moest ik gewoon naar school, het Kunsthumaniora in Brugge. Ik sta elke dag om 6.30 uur op. Met andere woorden: ik heb de voorbije weken niet al te veel kunnen slapen. En ook al is er tijdens de voorstelling telkens een pauze van een half uur, voor de cast dient die meestal niet om uit te rusten. In mijn geval heb ik met 30 minuten net tijd genoeg om me om te kleden van de ene rol naar de andere. Schminken, een nieuw kostuum, het kapsel weer aanpassen, … Heel veel tijd om uit te rusten is er niet.”

Conservatorium

Iete zit nu in het vijfde jaar Woordkunst Drama. “Deze musical combineert mijn drie grote passies: dansen – wat ik al sinds mijn vierde doe –, acteren en zingen. De sfeer die een musical met zich meebrengt, is helemaal anders dan een film of acteren voor tv. Mijn droom is dan ook om een echte musicalactrice te worden. Maar we zien wel wat het wordt.”

Haar toekomstplannen zijn in elk geval ook creatief. “Ik hoop de komende jaren nog in verschillende musicals mee te spelen en later naar het Koninklijk Conservatorium in Brussel te gaan. Al heb ik nog een tweede studie-interesse: criminologie.” Overigens blijkt acteren haar ook in het bloed te zitten, want mama Anniek was bijna 25 jaar geleden een van de medestichters van de Ichtegemse Revue, een initiatief vanuit jeugdhuis De Melkerie.

Iete zit nu in het vijfde jaar Woordkunst Drama. © Foto Coghe

Inmiddels zit de musicalreeks erop en klokt af op meer dan 20.000 bezoekers in totaal. “Historalia trekt volgend jaar naar Westerlo voor de voorstelling Jeanne D’Arc. Maar de Kempen zijn, in combinatie met school, te ver weg om daar ook aan deel te nemen. Een enkele rit is toch al snel twee uur”, zegt Iete. “Maar het jaar daarop, in 2025, keert Historalia terug naar Torhout en wil ik opnieuw deel uitmaken van de cast. Ik heb er alvast heel wat leuke mensen leren kennen en kon proeven van een unieke sfeer.”