Ruben Degroote schittert met boyband BOBBY in ‘Tien om te Zien’: “Hier droomde ik van als kind”

In zijn jonge jaren stond Ruben Degroote al samen met zijn zussen zijn West-Vlaamse familie te entertainen. Ondertussen is zijn fanbase aanzienlijk aangedikt, nu hij bij de popgroep BOBBY te zien is in ‘Tien om te Zien’. Binnenkort volgt zelfs ook het witte doek, met zijn rol in de film van YouTubers Celine en Michiel. “Ik wil ooit meespelen in een Vlaamse tv-reeks”, zegt de ambitieuze zanger-acteur.

Het was vader Johan Degroote die ons contacteerde met de tip om een artikel te wijden aan zijn zoon, Rubentje. Televisiekijkend Vlaanderen leerde die twee in 2019 al kennen, toen ze deelnamen aan Het Gezin op Eén. “Daarin was onder meer te zien hoe onze eerste rijles samen eindigde met een zware botsing tegen een paar betonblokken”, zegt Rubens grootste fan, terwijl hij naar zijn smartphone grijpt om het bewuste fragment te tonen. “Moa Rubentje toch!”, klonk het toen in een gekuist West-Vlaams dialect. Goed voor een legendarische internethit met miljoenen views op de teller, al is de helft daarvan misschien wel afkomstig van de fiere pater familias. Dat rijbewijs heeft Ruben ondertussen al even op zak, maar toch is Johan er ook bij op ons interview, als zijn persoonlijke chauffeur en officieuze manager.

Geboren entertainer

“Mijn moeder en vader zijn allebei van Diksmuide afkomstig en ik kom daar nog bijna wekelijks op familiebezoek. Ikzelf ben evenwel geboren en getogen in Brussel”, begint Ruben (21). “Daar stuurden mijn ouders mij naar de muziekacademie en zo leerde ik als kind zingen en acteren, terwijl mijn twee oudere zussen toen dansten bij Studio 100. Dankzij hen had ik op mijn zevende al mijn eerste rolletje in ‘Spring’ te pakken, waar ik dan zelf aan verslingerd was. Zes jaar later schreef ik mij in voor de audities voor Wie wordt Junior 2013? op Ketnet en werd ik met Aaron Blommaert en Ryan Joostens samengebracht in het groepje KETZ”, vertelt hij. “Ook Camille Dhont nam toen trouwens deel aan diezelfde talentenjacht”, merkt Johan op.

Ik bekeek ‘Tien om te Zien’ vroeger altijd met mijn bomma

Boyband

Bijna tien jaar en nog tal van audities later staan de drie jeugdvrienden opnieuw samen op het podium, aangevuld met nog twee andere twintigers. “Wij vormen de popgroep BOBBY, die enkele jaren geleden is samengesteld door Niels Destadsbader en Miguel Wiels. Zij wilden eigenlijk uitpakken met een ‘Vlaamse ABBA’, maar uiteindelijk is het dus een vijfkoppige boyband geworden. In 2019 traden we al op met onze eerste single Hey Don’t You Know. Daarvoor voerden we promo op radio en televisie, maar daarna dwarsboomde de pandemie onze verdere plannen en zagen we heel wat optredens in het water vallen. Al mochten we vorige zomer wel het voorprogramma voor Niels Destadsbader verzorgen in de Gentse Ghelamco Arena”, aldus Ruben. “Twaalf keer he!”, vult Johan aan.

Ruben (tweede van rechts) samen met de andere leden van Bobby: Aaron, Ryan, Simon en Brecht. (gf)

Tien om te Zien

Nu pas volgt echter de echte doorbraak, nu BOBBY al een vijftal nummers heeft en de groep met hun nieuwe zomersingle It’s Always Been You bij Tien om te Zien optreedt. “Als kind bekeek ik dat programma dikwijls met mijn bomma, dus is het heel leuk en indrukwekkend om nu zelf op dat podium te staan, die menigte te overschouwen en die camera’s rond je te zien bewegen. Vorige week waren we er al een eerste keer te zien en volgende week zondag zijn we weer aan de beurt”, glundert Ruben. De hit werd ondertussen ook toegevoegd in de playlists van verscheidene radiozenders. “En ook de streams zijn indrukwekkend”, zegt Johan, terwijl hij opnieuw in zijn gsm duikt, op zoek naar de juiste aantallen.

Filmdebuut

Toch is Rubens grote kinderdroom hiermee nog niet helemaal vervuld. “Destijds schreef ik altijd in de vriendenboekjes dat ik later wou meespelen in Thuis”, lacht hij. “Ik zit nu in een theatergezelschap en acteren doe ik nóg liever dan zingen, omdat ik dan telkens iemand anders kan spelen en mij volop kan inleven in die personages. Daarom blijf ik dus acteeraudities doen, wat mij dit voorjaar een van de hoofdrollen in Rewind heeft opgeleverd. Dat is de film van influencers Celine en Michiel – op YouTube beter bekend als CEMI – die in oktober in de bioscoop te zien zal zijn. Veel mag ik daarover nog niet kwijt, maar ik speel Adam, de hottie van de klas”, zegt Ruben.

Studies

Acteren is dus zijn plan A, met een rol in een Vlaamse tv-reeks als een van zijn concrete doelen. “Bij de laatste castings was het nu dikwijls net wel of net niet, waardoor ik gemotiveerd ben om te blijven proberen. Ik besef evenwel dat het moeilijk is om als Vlaamse acteur je brood te verdienen. Daarom wil ik ook zeker een diploma behalen en studeer ik nu Media & Entertainment Business in Mechelen. Daarmee heb ik dan dus alvast een plan B achter de hand, mocht die acteercarrière niet verder van de grond komen”, klinkt het nog.