‘Romeo’ Gunther Levi en Charlotte Nollet uit Izegem uit elkaar: ‘verzoeningsreis’ naar Nepal brengt geen soelaas

In de gespecialiseerde pers werd het al wereldkundig gemaakt: Gunther Levi, acteur en bekend als zanger bij de Romeo’s, en zijn echtgenote Charlotte Nollet uit Izegem gaan uit elkaar. Een ‘verzoeningsreisje’ naar Nepal kon het koppel niet meer dichter bij elkaar krijgen, ze wonen ondertussen ook al apart. Op 15 april 2016 stapten ze in het Izegemse stadhuis in het huwelijksbootje.

Het was in een interview in Het Laatste Nieuwe dat de breuk bevestigd werd. Charlotte Nollet (42) en Gunther Levi (48) trouwden acht jaar geleden in Izegem in aanwezigheid van de Romeo’s en onder wat persbelangstelling.

Over haar passie voor het motorrijden vertelde de jonge Charlotte Nollet nog in onze krant. © TERRYN DANNY

Charlotte Nollet groeide op in Izegem waar haar mama een kapsalon runde. Haar ouders verlieten ook Izegem en verhuisden ook richting Hulshout, om dichtbij hun enige dochter en kleinkinderen te zijn.

Zelf sierde ze ooit als motorrijdster en onder de titel Suzuki-babe onze cover. De sportieve Izegemse, ze speelde ook lang basketbal, profileerde zich ook als kunstenares en exposeerde ook vaak in onze provincie. Maar haar huwelijk met Gunther Levi, artiestennaam van Gunter De Batselier, lijkt nu op de klippen te zijn gelopen, het koppel dat twee kinderen (dochter Bo en zoon Otis) heeft, woont niet meer samen. Ze ondernamen recent nog een reis naar Nepal, maar ook daar vonden ze niet de toenadering om hun relatie te redden.

Het koppel leerde elkaar 15 jaar geleden kennen op een bedrijfsfeest in Vittel (Frankrijk), sindsdien waren ze een koppel. In 2016 trouwden ze dus. Het echtpaar zegt ook het welzijn van de kinderen op de eerste plaats te zetten. Van een officiële scheiding is momenteel nog geen sprake.