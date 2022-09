Rik Verheye en Ella Leyers sinds kort een koppel: “We zijn dolgelukkig”

Ella Leyers (34) en Rik Verheye (35) uit Knokke bevestigen in Het Laatste Nieuws dat ze een koppel zijn. “We zijn dolgelukkig”, zeggen ze in de krant.

De verliefdheid tussen de kersverse presentatrice van De ideale wereld en de medebedenker van het succesvolle Nonkels, waarin hij zelf ook een hoofdrol vertolkt, is erg pril. In augustus zouden de twee elkaar gevonden hebben op romantisch vlak. Ze trokken samen naar Pukkelpop en werden afgelopen weekend in Francorchamps gespot op de zeepkistenrace van Red Bull. Ze kennen elkaar wel al jaren uit de televisiewereld.

Ella Leyers is maandag gestart met een mogelijke nieuwe overwinningsreeks in ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’, waar Rik af en toe in de jury zetelt.