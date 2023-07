Rik Verheye bevestigt nieuwe liefde: “Ik heb inderdaad een vriendin”

Rik Verheye (36) heeft een nieuwe vriendin. Dat bevestigt de acteur aan Het Laatste Nieuws. Het nieuws raakte bekend nadat hij een vrouw vermomde door een ijsjes-emoticon op enkele stories op Instagram.

“Ik heb inderdaad een vriendin”, klinkt het bij Rik Verheye, in een reactie aan Het Laatste Nieuws. De acteur bevestigt ook dat zijn nieuwe vriendin afkomstig is uit West-Vlaanderen. “Ze heet Manon, maar meer wil ik er niet over kwijt.”

In februari van dit jaar gingen Rik Verheye en Ella Leyers (34) na zes maanden uit elkaar. De twee verloofden zich honderd dagen na het begin van hun relatie, maar dat sprookje was dus al vrij snel voorbij.