Paul Bruna lanceert valentijnssingle ‘Liefde is het beste medicijn’

Paul Bruna uit Middelkerke is nog altijd een bezige bij. Naast de vele optredens die hij afwerkt, is hij nog druk in de weer met het schrijven van liedjesteksten, het uitwerken van een onemanshow en de voorbereidingen van een album. Hierop zullen liedjes te horen zijn die hij eerder al opnam, maar nu voorzien zijn van een nieuwe tekst in het West-Vlaamse dialect.

De release van de nieuw single Liefde is het beste medicijn is op 11 februari en dat is niet toevallig, want met dergelijke titel moet dit nummer uitgebracht worden in de valentijnsperiode. “Liefde is immers een van de mooiste dingen die er zijn en liefde kan ook wonderen verrichten. Ik heb het hier niet enkel over liefde tussen partners, maar liefde in het algemeen, de liefde tussen ouders en een kind, familie en vrienden”, zegt Paul Bruna, “Het is een uptempo nummer geworden van de hand van Peter Keereman en de opnames gebeurden in de befaamde studio van PK Productions in Wetteren.”

Liedjesteksten schrijven is een kolfje naar de hand van Paul Bruna en bewijs daarvan zijn de meer dan 300 nummers die al door hem en andere artiesten werden ingezongen. Momenteel is hij bezig met het schrijven van teksten voor nummers die hij zelf ooit al eens inzong in het algemeen Nederlands. Een van zijn meest bekende nummers is nog steeds De schone Westhoek, een nummer dat hij zelf schreef en waarvoor in de coronaperiode een petitie liep om dit nummer het lijflied van de Westhoek te maken. Er werden heel wat handtekeningen verzameld, maar toch lukte het niet om sommige beleidsvoerders te overtuigen. “Het was leuk geweest”, zegt Paul Bruna, “maar ik lig er niet wakker van. Ik vind het vooral fijn dat zoveel mensen achter het nummer stonden. Ik ben nu druk bezig met het schrijven van nieuwe teksten en ik zal deze inzingen op bestaande nummers van mij. De melodie blijft, maar de tekst wordt helemaal anders.”

En er is nog meer nieuws over Paul Bruna, want hij werkt ook aan een onemanshow, zeg maar een najaars- of eindejaarsconference, waarin hij de actualiteit, zowel plaatselijk, als nationaal en internationaal, aanhaalt. “In het verleden heb ik de teksten voor de revues van Middelkerke geschreven, maar toen ging het enkel over plaatselijke toestanden, nu wordt het ruimer zodat de show ook op andere plaatsen kan worden gebracht.” Naast de vele optredens in Vlaanderen trekt hij dit jaar ook opnieuw naar Spanje om er onder meer in Benidorm op te treden. (PG)

Meer info is te vinden op Facebook en binnenkort wordt ook de website helemaal vernieuwd.