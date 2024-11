Oud-Krak van Kortrijk Axel Lane timmert al 32 jaar aan de weg als zanger: “Was eigenlijk niet de bedoeling om zanger te worden”

Axel Lane, oftewel Johan Vanleene (60), is een ervaren figuur, met een evenwel jonge geest, in de showbizzwereld. Al in 1992 startte zijn muziekavontuur heel toevallig toen hij zich door een vriend liet inschrijven voor een zangwedstrijd in Izegem. Sindsdien is de (Eurostar)trein niet meer gestopt. In 2012 had hij zijn absolute hoogtepunt toen hij op het podium stond van het Belgium House op de Olympische Spelen van Londen. Het leverde hem zelfs de tittel van Krak van Kortrijk op.

Binnenkort komt deze krant opnieuw met de grote Krakverkiezing voor elke West-Vlaamse gemeente. Het is de ideale manier om iemand die een bijzondere bijdrage leverde aan zijn of haar gemeenschap eens in de kijker te zetten. In de Guldensporenstad viel die eer in 2012 te beurt aan Johan Vanleene, beter bekend onder zijn artiestennaam Axel Lane. De Markenaar met Wervikse roots had er toen wel een heel bijzonder jaar op zitten.

Belgium House

We zullen ons allemaal de beelden herinneren van Average Rob die dit jaar het Lotto Belgium House in Parijs op stelten zette na de historische dubbele overwinning van zijn kameraad Remco Evenepoel op de Olympische Spelen. Exact twaalf jaar geleden was het echter niet de toen nog twintigjarige Robert Van Impe die de zaal deed beven, maar wel Axel Lane uit Kortrijk.

Hij blikt met plezier nog eens terug op het optreden dat ook de basis vormde voor zijn Kraktitel. “2012 was zeker een hoogtepunt in mijn carrière. Op de Olympische Spelen in Londen mocht ik optreden in het Belgium House, waar ook, onder andere, Helmut Lotti stond geprogrammeerd. Ik ontmoette er talloze atleten, zoals Kim Clijsters en Justine Henin (hij geeft dan ook aan zelf een tennisfanaat te zijn, red.), maar ook – toen nog – prins Filip en prinses Mathilde.”

Het was de bekroning van een toen al twintig jaar durende zangcarrière. In het jaar 1992 begon het avontuur heel toevallig. “Een goeie kameraad van me zei me dat ik het moest proberen omdat ik een mooie stem zou hebben. Het was eigenlijk niet mijn bedoeling om zanger te worden, maar ik schreef me in voor een zangwedstrijd in Izegem en won die ook meteen. Ik ben dan meer en meer optredens beginnen te doen en besliste op een gegeven moment om ook de studio in te duiken.”

Solo

Aanvankelijk maakte Vanleene deel uit van een tweeëntwintig koppige bigband uit Dendermonde. Hij proefde van optredens tot in het buitenland. Ze brachten ook een volledig album uit. Via via kwam hij in contact met artiesten zoals Margriet Hermans en Luc Steeno, waar hij de backing vocals voor voorzag. Sinds 2010 gaat hij solo door het leven. De artiestennaam Axel Lane droeg hij wel al.

“Ik had echt de behoefte om solowerk uit te brengen”, legt hij die beslissing uit. “Er zijn snel vijf singles gekomen en ik brak sindsdien ook al binnen in de top 10 van Radio 2. Ik zing trouwens niet enkel in het Nederlands. Ook Frans en Engels behoren tot mijn repertoire. Net voor die show in het Belgium House had ik ook al een eerste soloalbum uit.”

Wat maakt muziek maken dan zo fijn voor Axel Lane? “Het is mijn grote passie. Ik speel zelf piano en verwerk dat instrument graag in de liedjes. Af en toe schrijf ik ook zelf nummers. Als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet ik er snel mee aan de slag gaan. Die inspiratie kan echt ineens komen, tijdens een strandwandeling bijvoorbeeld.”

Zelf geeft hij aan dat de thematiek heel breed kan gaan. Op 25 november komt er zo ook een kerstsingle, ‘Kerst met vrienden’ uit, die hij op zijn verjaardagsshow op 24 november voor het eerst zal brengen. Voor zijn 61e verjaardag treedt hij namelijk met vrienden en collega-artiesten Paul Bruna, Gio Vano en Michael Lanzo op in Muziek café Den Toerist in Meulebeke. Het evenement is wel al volledig uitverkocht.

Vooruitblik

En wat mag de toekomst brengen? “Op dit moment is het alleszins erg druk en dat zal eigenlijk nog een tijdje zo zijn. Er komen vele kerstshows aan en ook in 2025 is de agenda goed gevuld. Ik heb zelfs al optredens staan voor 2026. Er worden al plannen gemaakt voor een album volgend jaar ook.” Om af te sluiten vragen we Axel Lane nog welke collega-artiest hij graag zou leren kennen. “Lady Gaga!”, weet hij snel. “Ze is een creatieve duizendpoot en ik weet dat het zou klikken.”