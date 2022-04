Oostende eert en dankt ereburger Arno met rouwregister… en een knipoog

Oostende hangt de vlaggen halfstok na het overlijden van Arno. “Verschillende generaties in Oostende (en ver daarbuiten) werden groot met zijn muziek. Stad Oostende rouwt, maar is vooral dankbaar voor alles wat Arno betekende voor Oostende. Hij was een van de voornaamste (muzikale) ambassadeurs. Er komt een online én fysiek rouwregister en via beeld en muziek staat Oostende de komende dagen in het teken van haar ereburger”, meldt de stad.

Met één been in Oostende en één been in Brussel uitte Arno zijn liefde voor beide steden. De liefde was wederzijds: zowel in Oostende als in Brussel werd Arno tot ereburger gehuldigd. Zijn rijke oeuvre werd in 2019 op de MIA’s en heel recent nog, op het Filmfestival Oostende, bekroond met een Lifetime Achievement Award. Net voor die bekroning vormden talloze Oostendenaars en fans een erehaag om hun idool te bedanken. In 2007 was Arno de allereerste master van het Filmfestival en mocht hij als eerste een ster onthullen op de zeedijk. In 2009 cureerde Arno Theater aan Zee. In 2002 ontving hij de Franse onderscheiding ‘Ridder in de Kunsten en Letteren’.

Oostende en Ensor in hart en ziel

Arno sprak vele talen, maar de enige taal die hij echt beheerste was, naar eigen zeggen, ’t Ostèns. Ook in zijn muziek duikt het Oostendse dialect regelmatig op, van een schunnig vers in Putain Putain (1983) tot Een Boeket Met Pisseblommen (2006). In Oostende Bonsoir (2019) bezingt Arno zijn geboortestad. Er is ook een bijzondere link met schilder James Ensor. Arno werd geboren in mei 1949, zes maanden voordat Ensor overleed in november 1949. In die zin loste het ene Oostendse icoon het andere af. Arno heeft altijd inspiratie gehaald uit de figuur en het werk van James Ensor.

In november 2019 kreeg Arno de diagnose van alvleesklierkanker. De ziekte werd hem uiteindelijk fataal. De as van Arno zal worden uitgestrooid in zee, voor de kust van Oostende, zijn Stad aan Zee.

Rouwregister

Oostende plant de komende weken verschillende initiatieven rond de overleden rockzanger. Met een knipoog – letterlijk – begroet Arno de komende weken iedereen die Oostende binnenrijdt via de Kennedyrotonde. Deelneming betuigen om het verlies kan via het online rouwregister op de website van Stad Oostende. Op het interactief en digitaal participatieplatform Ons Oostende kan je ook persoonlijke herinneringen aan Arno, de rol van zijn liedjes in je leven, anekdotes, maar ook beeldmateriaal (foto’s, filmpjes,…) delen. Met al die input zal Stad Oostende een virtuele collage maken die Arno als mens en artiest eert. Alles is te vinden op www.oostende.be/arno.

In cultuurcentrum De Grote Post ligt er ook een fysiek rouwregister waar iedereen een persoonlijke boodschap kan neerpennen. Dit kan dagelijks van 12 tot 20 uur, vanaf zondag 24 april tot en met zaterdag 30 april.

De mural van Arno op het stadhuis, die de Britse artieste Helen Bur in 2020 maakte voor The Crystal Ship, wordt de komende dagen uitgelicht. Dagelijks zijn daar om 19, 20 en 21 uur enkele van Arno’s bekendste nummers te horen.

Tot slot organiseert de stad een speciale vertoning van de documentaire Charlatan die Dominique Deruddere maakte over het leven en de carrière van Arno. Die vindt plaats op 8 mei om 10.30 uur in Kinepolis Oostende. Tickets zijn vanaf maandag te koop via het UiTloket.