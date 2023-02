Onze fotograaf gaat elk jaar in bad met Miss België: “Enige opdracht die me wat stress geeft”

Het is een traditie: daags na de verkiezingsshow mag de kersverse Miss België voor een select kransje fotografen een schuimend bad nemen. Een van de mensen achter de lens is Kurt Desplenter uit Lichtervelde, al jaren fotograaf voor De Krant van West-Vlaanderen en tal van andere media. “Dit is een afspraak die ik nooit zal missen”, zegt hij.

Zaterdag 11 februari mocht Emilie Vansteenkiste uit het Vlaams-Brabantse Elewijt het felbegeerde kroontje van Miss België in ontvangst nemen. De verkiezingsshow in Plopsaland De Panne startte met een uur vertraging omdat de politie een mogelijke aanslag verijdelde, maar daags na haar aanstelling was van die commotie bij Emilie niks meer te merken.

Traditioneel volgt op zondagochtend in het Plopsa Hotel een bed- en badfotoshoot met de kersversse miss, waarbij slechts enkele fotografen het mooiste meisje van het land op de gevoelige plaat mogen vastleggen. Een van hen is Lichterveldenaar Kurt Desplenter (51), sinds 1991 aan de slag als persfotograaf. Hij werkt onder andere voor De Krant van West-Vlaanderen, de titels van Mediahuis en Belga.

Justine De Jonckheere als eerste

“Het is die laatste die me nu al enkele jaren richting de nieuwe Miss België stuurt”, glimlacht hij. “Al vereeuwigde ik mijn allereerste Miss in 2011 voor Mediahuis. Met Justine De Jonckheere kreeg ik meteen een West-Vlaamse voor de lens.”

“De fotosessie heeft ook iets intiems, al leg ik elke keer opnieuw het grootste respect aan de dag”

Een beeld uit 2022: met Chayenne van Aarle, die momenteel herstelt van een zwaar verkeersongeval, aan de rand van het met schuim gevulde bad. © Kurt Desplenter

Sindsdien is Kurt zo goed als elk jaar van de partij. “Zeker de laatste jaren ben ik vast op post”, gaat hij verder. “Zaterdagavond ben ik op de show present, zondagochtend mag ik mee de badkamer binnen. Een afspraak die ik nooit zal missen, maar me tegelijk nog altijd een beetje stress bezorgt. Zeker de eerste jaren was dat zo, al blijft het nog altijd iets speciaal.”

Exclusief moment

Kurt omschrijft het als een erg exclusief moment. “Dit jaar waren we met amper twee fotografen. Het is een eer om daar bij te mogen zijn. De fotosessie heeft ook iets intiems, al leg ik elke keer opnieuw het grootste respect aan de dag. Je krijgt ook alle tijd om je ding te doen, er staat een ontbijtje klaar, de sfeer is gemoedelijk…”

2011: Kurt beleeft zijn vuurdoop met Justine De Jonckheere. © Kurt Desplenter

Voor Kurt een eerste keer op de sluiterknop duwt, neemt hij eerst de tijd om de nieuwbakken Miss België te leren kennen. “We praten even over koetjes en kalfjes, ik vraag haar hoe ze de show beleefd heeft… Zo stel ik haar op haar gemak. Heel belangrijk, want Miss België moet ontspannen in dat bad zitten”, glimlacht hij.”

Specialer dan Barack Obama

Sinds twee jaar neemt Kurt ook elke keer een foto van zichzelf met Miss België. “Zij in bad, ik ernaast, voor alle duidelijkheid”, knipoogt hij. “Dit jaar nam Darline Devos, organisatrice van Miss België, de foto. Een mooi souvenir.”

Kurt hoopt nog lang op de spreekwoordelijke koffie bij de pas aangestelde Miss België te mogen gaan. “Ik heb in mijn carrière al heel wat beroemdheden gefotografeerd. Busladingen bekende Vlamingen, maar ook ons koningshuis en zelfs Barack Obama toen hij in 2012 ons land bezocht.”

“Toch blijft dit iets speciaal. In 2021, toen Kedist Deltour won, had ik net een rugoperatie ondergaan en moest ik verstek geven. Dat deed me echt pijn. Letterlijk en figuurlijk.”

2012: Laura Beyne voor Kurts lens. © Kurt Desplenter

2016: Lenty Frans is de nieuwe Miss België © Kurt Desplenter

2014: Kurt mag zich aan de rand van Laurence Langens bad neervleien. © Kurt Desplenter

2019: Elena Castro Suarez begroet met een brede glimlach onze fotograaf. © Kurt Desplenter