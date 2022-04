Nog figuranten gezocht voor nieuwe fictiereeks De Club

In Knokke-Heist zijn de opnames gestart voor de nieuwe tragikomische fictiereeks De club, die later te zien zal zijn op Eén en Prime Video (Amazon).

De achtdelige reeks volgt drie koppels die vrienden worden in de wachtzaal van de dienst fertiliteit. Zij hadden hun toekomst al helemaal gepland, maar moeten er plots een nieuwe maken wanneer hun kinderwens niet zo vanzelfsprekend blijkt. Productiehuis deMensen/Skyline zoekt nog een aantal figuranten. Meer info hierover vind je op www.inthepicture.com of via bramvaesken@gmail.com.

In De club schittert een Vlaams-Nederlandse topcast met in de hoofdrollen Janne Desmet, Dominique Van Malder, Jade Olieberg, Evelien Bosmans, Roos Dickmann, AchrafKoutet en Lies Visschedijk. De reeks werd bedacht en geschreven door Leander Verdievel (Gevoel voor tumor), Sara Theunynck, Zita Theunynck (Arcadia), Hilde Pallen (Zie mij graag) en Astrid van Keulen, en wordt geregisseerd door Toon Slembrouck (Tom & Harry). Net als bij Gevoel voor tumor wordt een moeilijk maatschappelijk thema openhartig, zonder taboes en met humor benaderd.