Niels Destadsbader wordt peter van kindje van zijn ex

Dat deelde de zanger op Instagram en op de radiozender Qmusic vanmorgen.

Met een foto op Instagram deelde Niels Destadsbader gisteren dat hij peter wordt van een meisje. Op de radiozender Qmusic vertelde hij dat het gaat om een ex-lief, met wie hij nog een goede band heeft.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

In een eerder interview op Radio2 vertelde hij dat hij met een aantal ex-vriendinnen een goeie band heeft. Daarbij gaf hij te kennen dat hij ook peter was van een kind van een andere ex.