Niels Destadsbader vindt de liefde bij danseres Gill: “Ze kwam op het juiste moment in mijn leven”

Niels Destadsbader (36) heeft een nieuwe vriendin. Het VRT-gezicht vormt een koppel met danseres Gill Requière.

De zanger en presentator deelt het mooie nieuws in een interview met Het Laatste Nieuws. Daarin heeft hij het onder meer over de zware brand in zijn loft in zijn thuisgemeente Deerlijk. “Doodongelukkig ben ik geweest en er volgt nog een lange weg terug om mijn humor terug te vinden”, geeft hij toe.

Sportpaleis

Niels heeft het ook over de steun die hij van vrienden en familie heeft gekregen, maar ook van zijn vriendin Gill Requière (31). Hij leerde de Leuvense kennen via zijn job. “Ze is danseres en heeft tijdens mijn concerten in het Sportpaleis al meegedanst, maar we kennen elkaar ook dankzij onder andere The Masked Singer en The Voice”, zegt hij.

“Tijdens die periode was er nooit iets romantisch tussen ons, maar een hele poos geleden is ze op een andere manier op mijn pad gekomen en leerden we elkaar beter kennen. Op het juiste moment in mijn leven, denk ik. En zeker het afgelopen jaar is ze er voor mij heel hard geweest.”