Niels Destadsbader moet afscheid nemen van zijn poes Stientje

Zanger Niels Destadsbader kondigde op Instagram aan dat zijn poes Stientje gestorven is.

“Mijn buik zal je missen. En ik jou ook, Stientje.” Deze droevige boodschap stuurde zanger Niels Destadsbader de wereld in via zijn social media, samen met enkele foto’s van zijn kat Stientje. Het is algemeen geweten dat Niels een grote dierenvriend is. Zo is zijn hondje Nona nooit veraf als hij op pad is. Verschillende bekende collega’s, zoals Aaron Blommaert, Natalia en Camille Dhont staken hem al een hart onder de riem.