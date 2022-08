Mysterieuze Master Lock aan boom in Kortrijk wellicht voor televisieprogramma

Al enkele dagen hangt er aan een boom in de Rijselstraat in Kortrijk een Master Lock, een geraffineerde sleutelkluis.

De boom staat voor het gebouw waar de vroegere kledijwinkel Hadlow huisde, aan de hoek met de Persijnstraat De vraag is nu of dit iets te maken heeft met het VTM-programma ‘Waarheid, durven, doen, dat momenteel in Kortrijk gespeeld wordt.

In het programma treden elke dag vier al dan niet bekenden Vlamingen aan die elkaar mogen uitdagen en uitgedaagd worden, opdrachten uitvoeren en dilemma’s oplossen. Intussen genieten ze van een maaltijd die ze zelf mochten klaarmaken. Vandaag 9 augustus spelen actrice Leen Dendievel, zanger Koen Buyse, en TikTokker Gerben Tuerlinckx en acteur Francisco Schuster.

Een van hun opdrachten is zo lang mogelijk een pers met microfoon boven het hoofd houden. Morgen woensdag 10 augustus is het de beurt aan televisiepresentator Anke Buckinx, atlete Hanne Claes, ex-Miss België en influencer Celine Van Ouytsel en stand-upcomedian Soe Nsuki.

De week wordt donderdag afgesloten met schrijfster Sandra Bekkari, danser en komiek Joffrey Anane, muzikant en presentator Sean Dhondt en influencer Jamie-Lee Six. Het programma is te zien om 20.30 uur.