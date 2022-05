Mol Uma geeft concert voor leerlingen en krijgt passend cadeau

Uma gaf deze middag voor leerlingen en collega’s een concert met haar drum op de Freinetschool ’tvier in Kortrijk. Als cadeau kreeg ze een grote tros bananen, verwijzend naar een opdracht in De Mol.

Olivia Raes (14) en Maud Duthoo (15) zijn leerlingen van Uma en hebben alle twee De Mol vanaf dag een gevolgd. “In het begin was het raar om Uma op televisie te zien, ik vond het wel super leuk dat ze meedeed, maar ik verdacht ze van in het begin. Dat klopte dus eerst niet, maar kwam uiteindelijk toch uit,” zegt Olivia.

“Ik had helemaal niet gedacht dat Uma de mol was, ik had vooral gehoopt dat ze ging winnen. Ik heb haar als trajectbegeleider, dus ik ken haar wat beter en voor mij leek ze gewoon normaal, ze was zichzelf en totaal niet verdacht,” vult Maud aan.

“We zijn wel heel blij voor Uma, ze heeft dat super goed gedaan. Om zo midden het spel in te vallen, is niet evident. Je mag de manier hoe je het spel speelt niet veranderen, anders valt het op. Dat moet wel moeilijk zijn,” zegt Olivia.

“Ik denk wel dat het zwaar moet zijn, deelnemen aan De Mol, maar je bent sowieso een ervaring rijker. Het is een kans dat je niet zo vaak zou krijgen. Het lijkt me heel tof om te doen, zowel als mol als kandidaat,” besluit Maud.