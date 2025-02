Marthe van K3 en Ieperse echtgenoot verwelkomen kindje

Marthe De Pillecyn (28) en Sinerjey Meyfroodt (35) zijn ouders geworden van hun eerste kindje. Wanneer het K3’tje precies bevallen is, is niet duidelijk.

Het koppel zou zelfs al gespot zijn in hartje Antwerpen, en het nieuws wordt bevestigd door hun omgeving, dixit Het Laatste Nieuws. Studio 100 zelf geeft geen commentaar op het privéleven van de zangeressen en Marthe gaf in het verleden al aan dat ze erg gesteld zijn op hun privé.

Marthe is al een hele tijd samen met Sinerjey Meyfroodt uit Ieper. Hij raakte bekend als de man achter de dansformatie Baba Yega. Achter de schermen leerde hij zo Marthe kennen. In september kondigden ze aan dat ze ouders gingen worden. Drie jaar geleden zijn ze in het huwelijksbootje gestapt, en ondertussen runnen ze ook een dansschool in Ieper.