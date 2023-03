Marino Van Ysacker uit Staden al 25 jaar muzikant en nu solo op het podium als Sing-A-Songwriter

Marino Van Ysacker uit Staden blijft een muzikaal bezig baasje. Voor het eerst in een kwarteeuw staat hij solo op het podium. Onder de naam ‘Sing-A-Song-writer’ brengt Marino klassiekers, maar vooral liedjes die hij graag speelt. Daarnaast blijft hij ook optreden met E-Liese en met No Milk Today. En misschien volgt er in 2024 wel een eenmalig reünieconcert van The Acrolls.

“Al zo’n 25 jaar ben ik bezig als muzikant”, vertelt Marino (50). “Ik sta nu met ‘Sing-A-Songwriter’ voor het eerst in mijn eentje op het podium. “Het idee voor Sing-A-Songwriter ontstond tijdens corona, een periode waarin ik tijd had om na te denken. In het verleden heb ik altijd met anderen gespeeld. In een groep moet je nu eenmaal je muziek afstemmen op wat de groep brengt of wil. Als Sing-A-Songwriter breng ik liedjes die ik graag speel en nummers waarvan ik vind dat ze niet vergeten mogen worden.”

“Ik heb een repertoire van een 30-tal nummers. Daar zitten zowel klassiekers als minder bekende nummers tussen. Ik breng nummers uit eind de jaren 80 en begin de jaren 90, maar evengoed zitten er jaren 60-songs tussen en recentere nummers, zelfs uit 2020. Ik breng nummers van onder andere Ed Sheeran, maar ook van Oasis, Paul Weller, Bart Peeters en The Scabs. Ik speel ook niet zomaar puur de cover, maar geef er ook een ‘Marino touch’ aan.”

Promo-optredens

“Voorlopig heb ik nog maar enkele promo-optredens achter de rug. Zo was ik tweemaal te gast op de wandeling van de gemeentelijke cultuurraad. Verder trad ik in ‘t Ganzengoed in Westrozebeke op voor kinderen die in 2021 slachtoffer waren van de overstromingen in Wallonië. Sing-A-Songwriter is te boeken voor allerhande feesten zoals verjaardagen, jubilea, communies, enzovoort.”

“Volgend jaar 20 jaar geleden dat we met The Acrolls in halve finale van preselectie Eurosong zaten”

Daarnaast blijft Marino ook actief bij E-Liese, een akoestische popgroep met een flinke dosis country- en folkinvloeden. “We brengen frisse, vrolijke muziek die uiterst geschikt is voor feesten, tuinfeesten, recepties, jubilea, huwelijksvieringen en huiskamerconcerten”, weet Marino. “Verder is er nog de 60’s coverband No Milk Today waarmee we een pak klassiekers uit de sixties brengen. Dat blijft toch wel muziek die iedereen kent en waarbij normaal gezien succes gegarandeerd is. Met de band hebben we op YouTube zelfs een clip die al meer dan 26.000 keer bekeken werd. Spijtig genoeg vertaalde zich dat vorig jaar niet in het aantal optredens. We hadden er toen maar een vijftal.”

Eenmalige reünie?

“No Milk Today is eigenlijk het vervolg van The Acrolls, de groep waarmee we twee full albums uitbrachten en waarmee we zelfs de halve finale van de preselectie voor Eurosong 2004 haalden. Misschien zit er volgend jaar naar aanleiding van de 20ste verjaardag van onze passage bij Eurosong wel een eenmalig reünieconcert van The Acrolls aan te komen. Andy Putman, onze vroegere drummer, heeft daar al naar gepolst. Concrete plannen zijn er nog niet, maar het hangt wel in de lucht.”

Wat niet meer terugkomt is ‘Kat en Kwaad’, het muzikale kindertheatergezelschap waarvan Marino één van de drijvende krachten was. “De genadeslag kwam er nadat de provincie de subsidies voor kindertheater schrapte”, weet Marino. “Ook het feit dat veel afdelingen van de Gezinsbond minder aanhang kregen, deed zeker geen goed aan het voortbestaan van Kat en Kwaad.”