Maïté, Gaëlle en Alana dromen van Miss België-kroontje

Wie volgt Kedist Deltour op uit Harelbeke? Dat is zaterdag dé grote vraag tijdens de finaleshow van Miss België in het Plopsa Theater in De Panne. Drie knappe dames uit de Brugse regio maken nog kans op het felbegeerde kroontje: Miss West-Vlaanderen Gaëlle Sauvillers uit Ichtegem, Alana Hanegreefs uit Zuienkerke en Maïté Lescroart uit Brugge.

Maïté Lescroart (18) uit Brugge is helemaal klaar voor de finaleshow. “Ik heb er ongelooflijk veel zin in, zeker in de openingsdans”, lacht de studente jeugd- en gehandicaptenzorg die als hobby’s karten en paardrijden heeft.

“De finaleshow is hét hoogtepunt van de verkiezing. Na al die maanden keihard werken, hebben we met z’n allen de eindstreep gehaald. Ik weet niet wat mijn eigen kansen zijn, maar ik kijk er enorm naar uit om te weten wie de nieuwe Miss België wordt”, zegt de Brugse.

Als ze het kroontje wint, wil ze zich inzetten voor jongeren met mentale moeilijkheden. “Een drietal jaar geleden kreeg ik te maken met een zware depressie. Ik had het mentaal erg moeilijk en vooral de onzekerheid over mezelf nam de bovenhand. Corona hielp daar niet bij. Waar vrienden en familie er eerst heel erg voor me waren, werd dat door de lockdown moeilijker. Toch waren ze er altijd voor mij en voel ik me nu beter door uitvoerig over mijn emoties te praten.”

Meer zelfvertrouwen

Met haar deelname aan Miss België hoopte Maïté om wat meer zelfzeker te worden. “Dat is zeker en vast al gelukt. Ik sta nu veel steviger in het leven. Ik ga absoluut voor de overwinning zaterdag. Maar ook als dat niet lukt, zal ik kunnen terugblikken op een bijzonder geslaagd avontuur. Ik heb een pak meer zelfvertrouwen dankzij mijn deelname. Daarbovenop heb ik ook veel leuke mensen leren kennen en heel wat connecties opgebouwd.” (BC/AVH)

Gaëlle Sauvillers (23) uit Ichtegem. © Bjorn Van Ryckeghem

Gaëlle Sauvillers (23) uit Ichtegem werd gekroond tot Miss West-Vlaanderen, waardoor haar kaarten extra gunstig liggen om met het felbegeerde kroontje huiswaarts te keren. “Of ik stress heb? Neen, ik heb absoluut geen last van zenuwen. Ik heb er wél enorm veel goesting in.”

“We zijn met dertig straffe kandidates. Ik schat mijn eigen kansen niet hoger in dan die van de andere meisjes. Iedereen heeft meer dan zijn beste beentje voorgezet, we beginnen zaterdag dus allemaal op gelijke voet aan de show”, zegt Gaëlle, die zich de voorbije maanden keihard ingezet heeft. “Ook mijn familie heeft mij een handje geholpen. We hebben geflyerd, sponsors gezocht en ik heb er superhard voor gewerkt. Ik wou me helemaal geven, maar daarvoor heb ik wel mijn droomjob moeten opofferen. Ik werkte als jockey en trainer van koerspaarden bij Ecurie Campus in Laarne. De combinatie met het Miss-avontuur was niet meer haalbaar. Voorlopig rij ik zelf ook niet meer tot na de show. Ik wou absoluut geen risico’s nemen.”

Paardensport

Met twee bussen vol, zullen de supporters van Gaëlle goed vertegenwoordigd zijn zaterdag in het Plopsa Theater. “Ook tijdens de verkiezing van Miss West-Vlaanderen lieten mijn supporters goed van zich horen. Dat zal nu allicht niet anders zijn”, lacht Gaëlle.

Als ze niet tot Miss België gekroond wordt, zal Gaëlle meteen overgaan naar de orde van de dag. “Natuurlijk wil ik Miss België worden, maar met een plaats in de top tien zou ik ook al blij zijn. Ik heb ondertussen al uitzichten op een nieuwe job in de paardensport.” (BC)

Alana Hanegreefs (22) uit Zuienkerke. © Bjorn Van Ryckeghem

Ook Alana Hanegreefs, tweede eredame van Miss West-Vlaanderen, doet zaterdag een gooi naar het kroontje van Miss België. De 22-jarige Zuienkerkse houdt wel van een uitdaging en schreef zichzelf daarom in voor de moeder van alle verkiezingen.”

Alana zit barstensvol ambitie. “Ik zou het graag maken in de modellenwereld, maar ik hou ook van zingen, dansen en schilderen. Dat doe ik liefst in de vrije natuur, om mijn hoofd leeg te maken. En ik ben ook best wel handig. Ik heb zelf mijn kleerkast in elkaar getimmerd. De mannen kijken allemaal op als ze mij door de BricoPlanit zien wandelen”, knipoogt ze.

Suriname

Alana houdt ook van reizen. “En liefst een beetje avontuurlijk. In Costa Rica heb ik de ‘tarzan swing’ gedaan, in Suriname kajakte ik tussen de krokodillen.” Daar liggen haar roots. “Mama heeft Braziliaans-Surinaams bloed. Zelf ben ik in luxe opgegroeid, en ik vind dat daar niets mis mee is. Maar ik vind het wél belangrijk wat je met die luxe doet. Het is ook daarom dat ik meedoe aan die missverkiezing: ik vind dat er in ons land nog veel te weinig aan liefdadigheid wordt gedaan.”

De liefde voor kunst heeft ze van haar vader Dennis die te zien was in het VTM-programma ‘Stille Weldoeners’. “Ik zou als miss graag het hokjesdenken willen doorbreken. Ja ik sta graag in de spotlights, en ik ben niet vies van een beetje chichi. Maar voor mij is er nog zoveel méér dan dat. Een miss hoeft niet per se alleen maar een mooie barbiepop te zijn. En je hoeft ook niet per se dure merkkledij te dragen om er mooi uit te zien.”

De Zuienkerkse houdt er overigens nóg een opvallende hobby op na: Amerikaanse rap. “Ik ga binnenkort een videoclipje opnemen in Dubai. Ik wil die Amerikaanse vrouwelijke rap naar België brengen.” Alana rapt over het goeie leven, mooie kleren en BFF’s. “En het mag ook af en toe een beetje stout zijn”, glimlacht ze. (WK/BC)