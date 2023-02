Maëva Cuvelier (19) is nieuwe Miss Komen-Franco Belge

Na een afwezigheid van 3 jaar was het afgelopen zaterdag eindelijk zo ver: een nieuwe Miss Komen-Franco Belge werd verkozen. De 19-jarige Maëva Cuvelier kreeg er het kroontje opgezet en kan zo, één jaar lang, zowel het Franse Comines als het Belgische Komen-Waasten vertegenwoordigen.

Een totaalspektakel, beter kon de verkiezing niet worden omschreven. In een tot de nok gevulde Lys Arena konden de meer dan 500 aanwezigen genieten van een wervelende show, waarbij licht, muziek en zelfs stunts naadloos in elkaar overliepen. De 9 kandidates hadden er intensieve weken opzitten, waar de trainingen en voorbereidingen elkaar aan een rotvaart opvolgden. De organisatie had dan ook alle registers opengetrokken om deze wedergeboorte, na 3 coronajaren, niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Tijdens een show, compleet in het teken van ‘Gaïa, de legende van de wereld’, gaven de kandidates het beste van zichzelf in de hoop het kroontje te kunnen bemachtigen. Het geheel werd afgewisseld met vertoningen van Voltigo, een stuntteam uit Ploegsteert, die zelfs met volledige lasershows en riddergevechten het publiek wist in te palmen.

Uitzonderlijke prijs

Uiteindelijk kon slechts 1 dame de titel van Miss Komen Franco-Belge bemachtigen, een titel die in 2023 voor Maëva Cuvelier koos. De jury toverde ook op het laatste nippertje een compleet nieuwe titel uit haar hoed: die van de verdienste. De titel ging naar de papa van één van de deelneemsters. Zij kreeg op het laatste moment te horen dat haar cavalier, een verplicht onderdeel van de verkiezingen, er niet bij kon zijn. Haar vader schoot meteen ter hulp en leerde in amper 4 dagen de volledige choreografie.