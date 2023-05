Kevin Maenhout blikt terug op deelname aan Boer zkt Vrouw: “Heidi is nu samen met mijn neef Pieter”

Kevin Maenhout mag dan wel de liefde van zijn leven niet gevonden hebben, toch blikt de frambozen- en witloofteler tevreden terug op zijn deelname aan Boer zkt Vrouw. “De liefde is onvoorspelbaar en kun je niet forceren.”

In de laatste aflevering van Boer zkt Vrouw nodigde Dina Tersago alle boeren uit om, zes maanden na datum, te vertellen wat er sindsdien allemaal gebeurd is. Ook de Damse frambozen- en witloofteler Kevin Maenhout deelde zijn kant van het verhaal. “Met Jana, het meisje met wie ik op romantische trip ging, is het niets geworden. Dat konden de kijkers zien in de laatste aflevering. Ik had gehoopt om de vrouw van mijn leven te ontmoeten via het programma, maar het mocht niet zijn. Toch blik ik zeer positief terug op mijn deelname. Ik heb veel bijgeleerd en kreeg veel positieve reacties op mijn deelname. Mensen spreken mij af en toe aan voor een selfie. Het doet mij veel plezier dat ze mij het compliment geven dat ze mij een sympathieke, positieve boer vinden. Ik ben altijd mezelf geweest tijdens de opnames. Iedereen die mij kent, zegt me dat ook.”

“Voor BV Darts mogen ze me zeker bellen”

Van de drie overgebleven kandidates, koos Kevin Jana uit om mee op romantische trip te nemen en dus niet voor Elke of Heidi. In een vorige aflevering was nochtans te zien dat hij door de roodharige Heidi van zijn sokken geblazen was. “Heidi is nu samen met mijn neef Pieter. Ik ben dolgelukkig voor hen. Zo zie je maar dat de liefde onvoorspelbaar is en dat je ze niet kan forceren. Het moet van twee kanten komen. Ik ben nu al acht jaar single, dus ik hoop – om zelf ook op korte termijn een klik te hebben met iemand, want mijn kinderwens is bijzonder groot. Mijn neven hebben al kleine kinderen en ik zie die gastjes heel graag. Hen leren over de frambozen of hen zien spelen op de boerderij: het is van het mooiste wat er is.”

Of hij anderen zou aanraden om ook deel te nemen aan Boer zkt Vrouw? Ja, zeker. Maar hou er wel rekening mee dat de opnames heel wat van je tijd – en dus je werk in beslag nemen. En mocht VTM nog kandidaten nodig hebben voor BV Darts, mogen ze me zeker bellen”, besluit Kevin met een knipoog.