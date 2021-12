Kedist Deltour kan favorietenrol op Miss Universe niet waarmaken en eindigt buiten de top 16

Niet de Harelbeekse Kedist Deltour (24) heeft afgelopen nacht in Israël Miss Universe gewonnen, maar wel de Indiaase Harnaaz Sandhu. Kenners hadden de Miss België nochtans kansen toegedicht, maar het mocht dus niet zijn.

De Indiase kandidate Harnaaz Sandhu is gekroond tot Miss Universe 2021. De 70ste editie van de internationale missverkiezing vond in de nacht van zondag op maandag plaats in het Israëlische Eilat. De Belgische Kedist Deltour haalde de finale met 16 meisjes niet.

De 21-jarige Sandhu Sandhu kreeg het prestigieuze kroontje uit handen van Miss Universe 2020, de Mexicaanse Andrea Mea. De Indiase werd op het podium vergezeld door Miss Paraguay en Miss Zuid-Afrika.

Het Nationaal Comité Miss België droomde vooraf van een plaats in de top vijf, maar Kedist Deltour kon geen stek onder de zestien finalisten bemachtigen. De vierde plaats van Dominique Van Eeckhout in 1981 blijft de beste Belgische prestatie ooit.

(Belga/WVS)