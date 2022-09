Jens Dendoncker en Lauren Versnick in alle vriendschap uit elkaar

Na vier jaar scheiden de wegen van televisiepresentator en comedian Jens Dendoncker (32) en model Lauren Versnick. Dat hebben ze laten weten via sociale media.

Na een relatie van vier jaar gaan comedian Jens Dendoncker (32) en model Lauren Versnick (28) uit elkaar. “Na vier mooie, en bij momenten ook intense jaren, hebben we besloten om elk onze eigen weg te gaan. Liefde komt in vele gedaantes. Elkaar durven loslaten om te kunnen groeien is daar deel van. Dat doen we in vriendschap en met respect voor elkaar. Op alle vlakken blijven we dan ook elkaars trouwste supporters en grootste fans.”



Onlangs werd aangekondigd dat Jens Denconcker het nieuwe tv-programma ‘Wie Zoekt Die Wint’ op VTM zal presenteren. In de oproepaflevering zoekt hij gezinnen die bereid zijn hun hele huis overhoop te halen op zoek naar 100.000 euro die erin verstopt zit. Wanneer het programma precies op de buis komt, is nog niet bekend.