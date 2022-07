Jamie-Lee Six reageert op recensies film Fomo: “Klagen over West-Vlamingen en hun accent is zo passé”

Jamie-Lee Six heeft op Twitter uitgehaald naar een van de recensies over de nieuwe Vlaamse film Fomo, waarin ze meespeelt. Een recensent stak de draak met het West-Vlaamse accent van Jamie-Lee. “Over West-Vlamingen hun accent klagen is echt passé composé. Grow up”, reageert ze.

Vorige week ging de nieuwe Vlaamse horrorfilm Fomo in première, waar ook Jamie-Lee Six uit Menen in meespeelt. Het verhaal gaat over een groep influencers, die meedoet aan een realityprogramma en die achtervolgd worden door een moordenaar.

De film kreeg enkele kritisch recensies, maar in een recensie van ‘Concertnews’ wordt ook uitgehaald naar het West-Vlaams accent van Jamie-Lee: “Gelukkig wordt ze ondertiteld want van dat zwaar West-Vlaamse accent van Six valt anders niet veel te verstaan. Waarom haar personage – gelukkig – al redelijk snel uit de film wordt geschreven, net als dat van de cameraman en geluidsman, is ons een compleet raadsel.”

Volgens Jamie-Lee gaat het vooral om een gefrustreerde reactie. Maar vooral het commentaar op haar West-Vlaams accent kan ze niet pikken. En dat liet ze ook weten via Twitter. “Over West-Vlamingen hun accent klagen is echt passé composé. Grow up!”, zegt ze.

en plus, over West-Vlamingen hun accent klagen is echt passé composé. Grow up https://t.co/zMDOFI4cCa — jamie-lee (@jamieleesix) July 2, 2022