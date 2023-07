Ingelmunster zomert twee dagen op het Marktplein: kom feesten met Slongs,Les Truttes en dj Dirk Stoops

Ingelmunster viert op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli twee dagen feest met gratis optredens op het Marktplein. Tijdens deze tweedaagse ‘Ingelmunster Zomert’ kun je genieten van goede muziek, een frisse pint en bakken sfeer.

Het is traditie om rond 11 juli enkele goede bands van eigen bodem naar Ingelmunster te halen. De gemeente trapt het feest af op vrijdag 7 juli om 14.30 uur met een optreden van El Bandido, een Will Tura tributeband. Die neemt je mee op een muzikale reis doorheen Turaland en brengt de nummers van de Voice van Veurne met veel respect en liefde voor muziek.

Appelblauwzjigroen

Op vrijdagavond staan er dan weer drie bands uit eigen regio op het podium. Om 19 uur trappen The Gambits af, een rockabilly coverband uit Kortrijk. De playlist is een verzameling van de beste rockabilly, country en rock-’n-roll klassiekers. Om 20.45 uur is het de beurt aan Appelblauwzjigroen, vijf ervaren muzikanten die hun liefde voor bluesrock en sappig West-Vlaams combineerden in een band die garant staat voor vette ambiance. Men sluit om 22.15 uur af met een optreden van Ocean Dust. Hun sound laat zich omschrijven als vibrerende, dansbare indiepop met een heerlijk folksausje.

Op zaterdag zingt Slongs om 19.30 uur op het Marktplein. Achter de naam ‘Slongs’ schuilt de Antwerpse rapster Charissa Parassiadis. Ze brengt haar bekende hits en nieuwe songs in een opzwepende live show. Denk aan hiphop, reggae en dancehall.

Totaalspektakel

Om 21 uur staan Les Truttes op het podium. De creatieve mix van muziek en spektakel, met een flinke dosis humor, maakt Les Truttes onnavolgbaar en uniek. Elk optreden is een theatraal totaalspektakel. Jaar na jaar gaan ze voor ‘the next level’: harder, better, faster, stronger. Ook nu! Zet je schrap voor de ultieme nieuwe Truttes-ervaring ‘Goldeneye!’!

Rond 22.30 uur betreedt dj Dirk Stoops het podium. Al jarenlang staat hij op de affiches van tal van grote zomerfestivals, zoals Suikerrock, Lokerse Feesten, Rock Zottegem… Zijn jaarlijkse party op het Sint-Baafsplein tijdens de Gentse Feesten lokt altijd een waanzinnige dansende massa.

Steun lokaal

Tijdens het feestweekend zorgen Chiro Mandelburcht en de Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt voor de uitbating van de bar en eetstand. Zo steun je een lokale vereniging als je een drankje of hapje koopt. Schepen van Evenementen Trui Lambrecht zegt het zo: “We zetten de congé in met een bruisende tweedaagse op ons gezellig Marktplein. Iedereen is welkom om een gratis concertje mee te pikken, een plaats reserveren is niet nodig.”