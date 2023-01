Het Witte Paard kondigt derde zomershow aan: “Met een bont gezelschap aan typetjes”

Voor het eerst in de jarenlange geschiedenis van Het Witte Paard Theater komt er dit jaar een derde zomershow. Dat kondigt producent en zaakvoerder Ben Van Den Keybus maandag aan.

‘Van Dyke & Friends’ wordt een feelgood show vol hits, sketches en vrolijke figuren die draait rond de visuele en clowneske humor van Jan Van Dyke, een van Vlaanderens meest iconische komieken. Patrick Onzia, Wendy Van Wanten, Celien Hermans, Goele De Raedt en Franky Boy vervolledigen samen met de Vegas Showgirls de cast van deze extra zomershow, waarvoor het Blankenbergse revuetheater deze zomer maar liefst zes dagen per week de deuren opent.

Stevige reputatie

Het Witte Paard Theater heeft door de jaren heen een stevige reputatie opgebouwd. De zomershows staan bekend als de perfecte ontspanningskuur om even alle zorgen te vergeten. De avondshow ‘It’s My Life’ vol internationale circusacts en namen zoals Ianthe Tavernier, Sandrine en Maarten Cox, werd al eerder aangekondigd naast de nostalgische middagrevue ‘De Tijd van Toen’ met onder meer Jacky Lafon en Vanessa Chinitor. Met de extra vrolijke middagshow ‘Van Dyke & Friends’ breidt het aanbod nu gevoelig uit.

Breder publiek

Het Witte Paard Theater zal tijdens de zomermaanden van 2023 zes dagen per week de deuren openen en wil een nog breder publiek bereiken. Ben Van Den Keybus: “De meeste mensen kennen Jan Van Dyke uit de Gaston & Leo-films of uit ‘Twee straten verder’ op VTM, maar weinigen weten hoe succesvol hij internationaal carrière heeft gemaakt. Jan speelde jarenlang op iconische plaatsen zoals Lido in Parijs, Casino Loews in Monte Carlo en Tivoli in Kopenhagen. Ik ben blij dat hij deze zomer eindelijk weer terugkeert naar Blankenberge met een eigen volwaardige en gloednieuwe middagshow ‘Van Dyke & Friends’. Ook tijdens de avondshow ‘It’s My Life’ zal hij te zien zijn met enkele van zijn wereldberoemde acts.”

Bont gezelschap aan typetjes

Reisleider Jan Van Dyke neemt zij vrienden Patrick Onzia, Wendy Van Wanten, Celien Hermans, Goele De Raedt en Franky Boy mee op een vakantie in eigen land. Tijdens deze met muziek en humor overgoten namiddagshow ‘Van Dyke & Friends’ passeert een bont gezelschap aan typetjes en figuren opnieuw de revue in Het Witte Paard Theater. Samen ontdekken ze de zee aan mogelijkheden van de Belgische kust en belanden ze in dolkomische situaties. De zee, het strand, de zon, de regen, een camping en zelfs een oorlogsmuseum. Jan zal hoe dan ook bewijzen dat onze kust alles in huis heeft voor een zorgeloze tijd.

‘Van Dyke & Friends’ speelt van 20 juli tot en met 9 september om 14 uur in Het Witte Paard Theater. Info en tickets:www.witte-paard.be