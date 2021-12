Harelbeekse Kedist Deltour hoort bij favorieten om vannacht kroontje van Miss Universe te bemachtigen

De Harelbeekse Kedist Deltour – regerend Miss België – doet vannacht een gooi naar het kroontje van Miss Universe. “En ze maakt zeker een kans”, zegt de Darline Devos, de dame achter de Miss België-verkiezing vanuit Israël. “Het is haar uitstraling die het hem doet.”

Het levensverhaal van Kedist Deltour liep niet over rozen. Ze is nu Miss Belgium – zoals de verkiezing van ‘s lands mooiste meisje wordt betiteld – maar pas op 10-jarige leeftijd kwam ze naar ons land nadat ze door Peter Deltour en Nadège Debeer uit Woesten bij Vleteren werd geadopteerd. Op de vlucht voor haar boze stiefmoeder. Het klinkt als een (wreed) sprookje en die lopen meestal goed af. In het geval van Kedist – die nu in Harelbeke huist – zit die kans er ook in. Vannacht stapt ze in Israël op het podium in de jacht op het kroontje van Miss Universe.

Bezoek aan Jeruzalem

Sinds 28 november vertoeft ze al in Israël. De nieuwe coronavariant Omikron leek eerst wat roet in het eten te gooien. “Maar ze geraakte op tijd het land binnen”, zegt Darline Devos. “Zelf zijn we (Darline Devos met haar echtgenoot en assistent, red.) hier vanaf woensdag, maar de controles zijn hier erg strikt. Iedereen die het land binnenkomt wordt getest, zeven uur later ken je het resultaat. Miss Frankrijk bleek positief, waardoor ze eerst in quarantaine moet.”

Kedist Deltour is al 14 dagen in Israël. “Dat is gebruikelijk. Meestal is de aanloopperiode zelfs langer, maar door corona werd die nu ingekort. De kandidates krijgen een mooi programma voorgeschoteld, ze verbleven onder meer ook vijf dagen in Jeruzalem waar ze heel wat bezochten.”

Kedist gaat er vol voor; ze is overtuigd dat ze kan winnen – Darline Devos

Afgelopen vrijdag werd de grote algemene repetitie al gehouden. “Die is zeer belangrijk, want de jury is daar aanwezig en zonder de uitslag bekend te maken, wordt daar eigenlijk al de top 16 geselecteerd.” Naar verwachting haalt de Harelbeekse die finale. “Ze wordt door volgers van Miss Universe vaak bij de top vijf geciteerd, door sommigen wordt ze zelfs al favoriete bestempeld. Er was een ‘post’ op sociale media waarbij gevraagd werd of zij de mooiste kandidate was, 68 procent stemde daar mee in. Goede voortekenen dus. Kedist gaat er ook vol voor, ze is ervan overtuigd dat ze kan winnen. En overal waar we komen lijken ze haar ook te kennen.”

Bij winst een jaartje werken vanuit New York

De verkiezing heeft pas vannacht plaats. “Om 2 uur lokale tijd, in België is het dan een uurtje vroeger. Miss Universe vindt nu in Eilat (Israël) plaats, maar is vooral een Amerikaanse organisatie. Om het gebeuren in prime time op de Amerikaanse tv te brengen is het hier dus vannacht te doen.”

Bij Darline Devos en haar team begint het ondertussen ook wat te kriebelen. “Vrijdagavond was Kedist kalm, nu zijn er wel wat zenuwen. Maar dat is normaal ook. We bereiden haar goed voor. De top 16 mag een defilé in bikini lopen, de top 10 komt ook in avondjurk op het podium. De kandidates krijgen ook een vraag te beantwoorden en in de finale met de vijf best meisjes volgt dan nog een ultieme vraag. Daar proberen we haar maximaal op voor te bereiden.”

En wat als Kedist ook daadwerkelijk wint. “Dan vertrekt ze morgen al naar New York. Zoals ze nu een jaar als Miss Belgium gewerkt heeft, komt ze dan in dienst van Miss Universe en moet ze daar heel wat opdrachten volbrengen.