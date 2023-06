Graspop Metal Meeting: “Te warm? T-shirt nat maken met het ‘water’ uit de urinoirbak én terug aantrekken…”

We kwamen deze vrolijke bende uit Oostrozebeke en Meulebeke tegen aan ” De Vuilen Hoek”, traditioneel een plaats op Graspop waar de West-Vlamingen samenkomen.

Ze komen voor de sfeer en plezier. Op deze foto staan v.l.n.r. Alex Teodorescu, Hans Lambert, Kim Decock, Kilian De Boever, Chris Lannoo, Kurt Lannoo, Robbe Pattyn, Bert Bearelle en Thomas Beeuwsaert.

Graspop: groep uit Lichtervelde en Ardooie © Sandro

Even verderop bemerkten we Dries Naert, Kris Naert, David Naert, Stefaan Devolder, Brighten Devolder en Renée Bonne, allen uit Lichtervelde en Ardooie. Vrijdag vonden ze een topdag qua affiche. Ze kwamen vooral langs voor Slipknot, Parkway Drive en Pantera. Ze hadden nog een binnenpretje, omdat ze net iemand hadden gezien, die zijn t-shirt nat maakte met het ‘water” uit de urinoirbak en gewoon weer aantrok.

Graspop: groep uit Westende en Kortrijk © Sandro

Peter komt al 21 jaar naar Graspop. Voor deze vrienden zijn dat jaarlijkse hoogdagen, waar ze telkens naar uitkijken. De warmte van de voorbije dagen deert hen totaal niet, maar we hadden wel véél en méér dorst. Je bemerkt v.l.n.r. Petra (zag liever haar familienaam niet vermeld), Anja Karpinski, Tom Backers, Mieke Decock, Peter De Coene en Mieke Herman uit Westende en Kortrijk.

Groep uit Oeselgem © Sandro

Dit zijn Bram Verlinde, Dimi Lisabet, Tom Vanwynsberghe, Peter Tack en Kenny Locquet uit Oeselgem. ‘Life If Agony’ is de groep die hen bindt. Alle optredens van ‘Life Of Agony’ proberen ze samen te doen. Andere groepen die ze niet wilden missen: Less Than Jake en Danko Jones.

Muzikaal duo uit Oeselgem © Sandro

Imacolata Scanu & Wouter Maene uit eveneens Oeselgem zijn samen bezig met een band op te richten: SPĔĔLT. Het genre is new metal coverband. Deze twee sympathieke West-Vlamingen hebben Italiaanse en Griekse roots. Hun bassist speelde reeds tien keer op Graspop. In september houden ze een eerste try-out voor een beperkt publiek. Ze hebben al zes liedjes klaar. In december volgt er dan een feest om de band aan het pubiek voor te stellen. Natuurlijk hopen ze én dromen ze van ooit zelf op Graspop te mogen spelen. (PADI & Sandro)