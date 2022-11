Flip Kowlier deelt eerste foto’s van trouw met Katrien Verlinden

Flip Kowlier, de Izegemse rapper die begin september in het huwelijksbootje stapte met Katrien Vanderlinden, deelt nu de eerste foto’s van hun trouwfeest op Instagram. Het koppel liet in februari nog op sociale media weten dat ze opnieuw de liefde bij elkaar hadden gevonden.

In juli kondigden Katrien Vanderlinden (34) en Flip Kowlier (45) aan dat ze gingen trouwen en begin september was het al zover en stapten ze in het huwelijksbootje. Op de foto’s van het huwelijksfeest was het even wachten, tot nu. Want nu delen ze de eerste foto’s van hun trouw. En het koppel wordt overspoeld met positieve reacties en gelukswensen van onder andere Eva Daeleman en Matteo Simoni. (Bekijk de foto’s hieronder)



In februari liet het koppel op sociale media weten dat ze opnieuw de liefde bij elkaar hadden gevonden. Vanderlinden werkt als art director bij de VRT, maar Katrien en Flip kennen elkaar natuurlijk al langer. Vanderlinden werkte nog samen met hem en zijn band Ertebrekers voor enkele muziekvideo’s.