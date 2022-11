Finaliste Miss België Janah over shoppen in Roeselare: “Gevarieerd aanbod maakt het verschil”

Janah Vanderper dingt in februari mee naar het kroontje van Miss België. Bijzonder, want wie Janah wat kent, zou haar niet meteen linken aan een missverkiezing. Ze werkt beroepsmatig aan auto’s en rijdt met de moto. Daarnaast is ze echter ook model en heeft ze maar een half woord nodig om te gaan shoppen. Vlak voor het eindejaar deelt ze graag enkele tips met ons.

Janah Vanderper (25) kroonde zich enkele maanden geleden tot eerste eredame bij Miss West-Vlaanderen. Dat opende deuren, want ondertussen is ze zo ook geselecteerd voor de grote finale van Miss België in februari. Een droom die uitkomt voor de Roeselaarse brunette die in het dagelijks leven aan de slag is als car detailer, nog een passie van haar. “Wagens verkloopklaar maken, dat doe ik graag en doe dat momenteel op zelfstandige basis voor verschillende garages. Daarnaast zie je mij vooral aan het werk in mijn atelier, van polieren tot coating of dieptereiniging, ik doe het allemaal en kan er steeds voor gecontacteerd worden. Daarnaast ben ik samen met een oud-leerkracht bezig met het restaureren van een oldtimer, een Citroën Lomax uit 1964 die we bijna tot het laatste boutje en moertje uit elkaar gehaald hebben. Heel leuk om te doen, maar helaas lukt het niet altijd om eraan te werken”, vertelt Janah enthousiast.

Ze is dan ook een vreemde eend in de bijt bij Miss België, maar net dat onderscheidt haar van de andere 31 finalistes. “Presentator Frederic kondigt mij steeds aan als de stoere bij Miss België”, klinkt het lachend. “En de anderen hebben dat zo overgenomen. Ik draag erg vaak gewoon een jeans als ik daar arriveer, ik voel me er goed in, dus waarom niet en zo zijn er niet veel kandidates, maar dat is leuk. Al wil dat niet zeggen dat ik enkel maar jeansbroeken draag, het belangrijkste is dat ik verzorgd voor de dag kom, daar hecht ik veel belang aan.”

Kwaliteit primeert

Janah is dan ook de perfecte gesprekspartner om het over Roeselare als shoppingstad te hebben. “Ik ben vaak een echte merkfreak en er zijn meerdere merken waar ik grote fan van ben, van Louis Vuitton tot Tommy Hilfiger, maar evengoed andere minder dure merken vanzelfsprekend. Ik ga graag shoppen, dat is altijd al het geval geweest. Als ik langs de winkels loop, dan zie ik vaak wel iets dat ik wil kopen. Daarbij kijk ik vooral naar kwaliteit. Een outfit moet passen, want al te vaak zie ik mensen dingen combineren die echt niet matchen!”

“Roeselare heeft heel wat mooie winkels, maar bij enkele adresjes spring ik nog net iets liever binnen. Zoals Caroline Biss in de Ooststraat. Een winkel die ik via de verkiezing leren kennen heb, maar waar ik nu al grote fan van ben. Als ik in het centrum ben, dan passeer ik steevast om te kijken of er iets leuks ligt. Onlangs heb ik er nog een mooie jumpsuit gekocht. Zoals gezegd draag ik ook erg graag Tommy Hilfiger, zij zitten ook in de Ooststraat, net als Brooklyn of Quasimodo waar je ook heel wat mooie kleren vindt. Het leuke aan Roeselare is dat alles dicht bij elkaar ligt en dat er altijd parking vlakbij is, dat is elders niet altijd het geval.”

Eén bepaalde stijl heeft Janah niet. “Het is moeilijk om er een naam op te plakken. Soms kleed ik me erg elegant, dan weer stoer, maar sowieso altijd stijlvol”, gaat ze verder. “Alles hangt af van de goesting of de invulling van de dag.” Hoewel shoppen haar algemeen wel ligt, is ze vooral fan van schoenen en jassen. “Daar kan ik er nooit genoeg van hebben. Ik denk dat ik meer dan 50 paar schoenen heb”, klinkt het met een knipoog.

Luxemerken

Hoewel ze erg tevreden is met het aanbod in de Rodenbachstad, mist ze toch nog iets. “Het aanbod van luxemerken is eerder beperkt. Het zou leuk zijn, mocht er daar meer aanbod van zijn. Ik denk dat er wel een markt voor is. Of misschien tweedehands artikelen van luxemerken, dat kan zeker aanslaan. Sowieso vind ik hier altijd wel mijn ding. Ik trek ook graag naar Sluis, Knokke, Antwerpen, ook Oudenaarde en zelfs Parijs. Een echte hakkendrager ben ik niet, ik kies eerder voor een leuke sneaker.”

Naast shoppen houdt Janah van koken, maar ook van lekker gaan eten. “Ook hier zijn er verschillende aanraders, maar mijn favoriet is toch restaurant Saint Georges in de Wallenstraat. Je bent er altijd welgekomen en het eten is lekker. Sowieso is vriendelijkheid voor mij een van de belangrijkste zaken. Ook in d’Hofstee in Beveren kom ik graag.”

Momenteel is Janah ook bezig met een opleiding basis make-up. “Ik vind het enorm leuk om iemand te maquilleren en mooi te maken. Het is erg perfectionistisch werk, eigenlijk zowat het tegenovergestelde van hetgeen ik dagelijks doe met auto’s, waar het toch eerder ruw werk is. De laatste maanden is het ook erg handig geweest bij Miss België waar je jezelf toch erg vaak moet opmaken.”

Kerstboom staat al

Janah kijkt uit naar de eindejaarsperiode. “Het is een gezellige periode met vooral veel warmte door het samenzijn en de gezelligheid met vrienden en familie. Zeker als dat gecombineerd wordt met lekker eten. De vele lichtjes in het straatbeeld maken het compleet! Ik weet dat het niet hoort voor Sinterklaas, maar mijn kerstboom staat al”, zegt Janah lachend. “Puur omdat ik het zo gezellig vind.”

Janah in de aanloop naar Miss België steunen, kan door MB31 te sturen naar 6665.