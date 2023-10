Feestzaal OWLA Brugge krijgt vergunning voor één jaar

Het West-Vlaams provinciebestuur heeft feestzaal OWLA Brugge een tijdelijke vergunning onder voorwaarden toegekend. Voor de duur van één jaar. Dat bevestigt de advocate Marleen Ryelandt, die in naam van misnoegde buurtbewoners optreedt.

Zes gezinnen uit ‘t Bilkske hadden in maart bij de Bestendige Deputatie beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning die de Stad Brugge verleende. Volgens de ontevreden buurtbewoners zorgen de activiteiten van OWLA, waar veel Vlaamse artiesten optreden, voor veel lawaai- en verkeershinder.

Want het uit 1904 daterende, ontwijde kerkgebouw is moeilijk te isoleren en er zijn onvoldoende parkeerplaatsen in de buurt. In het midden van de nacht rijden er naar verluidt zware trucks met de muziekinstallaties van de artiesten door de nauwe straatjes.

Geluidsstudie

In afwachting van het oordeel van het provinciebestuur mocht OWLA per maand slechts twee concerten organiseren boven een bepaalde geluidsgrens. De Bestendige Deputatie onderzocht het dossier en kende zopas een tijdelijke vergunning toe. Zaakvoerders Mon en Zowie Hayen gingen de voorbije maanden in gesprek met de buren en hebben extra isolatiewerken uitgevoerd om te hinder te beperken.

Marleen Ryelandt benadrukt dat het om een vergunning ‘op proef’ gaat: “Er zijn strikte voorwaarden aan gekoppeld. De uitbaters van OWLA Brugge moeten een nieuwe geluidsstudie bestellen, de vorige studie was onvoldoende. Het geluid moet gemeten worden tijdens concerten.”

“Over een jaar zal het Provinciebestuur dit dossier opnieuw evalueren. Indien er nog klachten komen, kan die proefvergunning in principe niet verlengd worden”, aldus de Brugse advocate van de buurtbewoners.

700 toeschouwers

Het kabinet van gedeputeerde Bart Naeyaert wijst op het feit dat OWLA voor 28 april 2024 de resultaten van een akoestisch onderzoek door een erkend geluidsdeskundige dient voor te leggen aan het provinciebestuur. Overigens geldt de vergunningsaanvraag voor concerten met maximaal 700 toeschouwers.

Om de mobiliteitsproblemen op te lossen worden de concertgangers doorverwezen naar de nabijgelegen ondergrondse parking. De uitbaters van OWLA zouden naar verluidt ook graag de speelplaats van de nabijgelegen basisschool als parkeerplaats willen gebruiken….