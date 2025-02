Elodie Gabias (27) en Jietse Pauwaert (25) vallen in de prijzen op De Jamies

De Jamies, de awards voor online videocontent in Vlaanderen, zijn donderdagavond uitgereikt. West-Vlamingen Elodie Gabias uit Waregem en Jietse Pauwaert uit Knokke-Heist vielen in de prijzen. De awards werden uitgereikt tijdens de show in de Grote Post in Oostende in het kader van het filmfestival.

De Jamies vierden dit jaar hun vijfjarig bestaan in Oostende. De awardshow is een initiatief van creatief bureau Hurae en Filmfestival Oostende. Tijdens de show werden 18 prijzen uitgereikt, bepaald door het publiek en een vakjury.

West-Vlaamse winnaars

Er waren ook enkele West-Vlaamse prijsbeesten. Jietse Pauwaert mocht het beeldje voor beste comedy in ontvangst nemen en Elodie Gabias kreeg de Jamie voor short form content.

Average Rob in de prijzen

De videoclip van ‘On Met La Patate’ van Omdat Het Kan en Average Rob werd door het publiek verkozen als Epic Jamie voor beste video van het jaar. De bekroning van de Jamie voor de beste maker van het jaar was voor Timon Verbeeck. In die categorie telden enkel de stemmen van de genomineerden zelf. Bart Boddin kreeg met zijn YouTube-kanaal ‘Bewegen met Bart’ de Good Vibes Jamie als eer voor zijn maatschappelijke impact.