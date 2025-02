“Deelname aan een show kan oplopen tot 16.000 euro”: Dennis (36) neemt als Luna Darson deel aan Miss Drag Queen

Dennis Claerbout (36) staat op zaterdag 1 maart op het podium in De Boare in de De Panne waar hij als Miss Luna Darson meedingt naar de titel van Miss Drag Queen. Een event van de carnavalsgroep Kort en Goed voor de start van hun carnavalsseizoen.

Dennis Claerbout is in 2022 gehuwd met Kurt Timmerman (53) en is zaakvoerder van zijn kapsalon Hair by me in de Kerkstraat 6 in Waardamme. Hij is ook werkzaam als kapper in het woonzorgcentrum James Ensor in Oostende. Voordien was Dennis een tijd lang afwasser in de horeca en onderhoudsman bij het zwembad Lago in Brugge. “Maar dat was niet wat ik mijn hele leven wilde doen en op aanraden van mijn man Kurt, toen nog mijn vriend, heb ik mijn oude droom om kapper te worden gerealiseerd. Ik voltooide een eenjarige opleiding waar ik daarna op mijn stage plaats te horen kreeg dat ik zowel met kapsels voor heren maar ook dameskapsels goede overweg kan.”

Les Folles de Gand

Dennis heeft een passie voor schoonheid die gecombineerd gaat met creativiteit. Hij maakte zich al op jonge leeftijd op en bracht daardoor zijn vrouwelijke kant naar boven. Dennis maakte iets meer dan 16 jaar geleden kennis met het wereldje van de drag queens. “Ik zag een show van het travestiegezelschap Les Folles de Gand in de Floreal in Blankenberge en er ging daar een nieuwe wereld voor mij open. Ik kreeg er de nodige uitleg van Miss Michelle, een van de vaste leden van Les Folles de Gand, waarna een nieuwe wereld voor me open gegaan is. Snel daarna heb ik zelf de eerste stappen gezet als drag queen. Ondertussen werk ik ook als freelancer bij Cabaret Nouveau van Valentine Strangé. Zij heeft mij veel geholpen om er vandaag te staan als drag queen. Aan haar heb ik dus veel te danken”, vertelt Luna.

Binnen Cabaret Nouveau wordt Luna Darson omschreven als één van de jongste van nieuwste artiesten die Cabaret Nouveau vervoegen. Zij is één van een eeneiige tweeling en haar zusje Naomi Darson ofwel Anthony is tevens ook lid van de groep. Ze brengt vooral heuse shownummers met prachtige kostuums.

Al tweemaal tweede

Luna Darson droomt er dit jaar van om de titel van Miss Drag Queen mee naar Waardamme te brengen na twee keer op de tweede geëindigd te zijn in deze wedstrijd, in 2018 en 2020. Daarnaast behaalde ze de titel van eerste eredame Miss Travestie in Kortrijk in 2016, tweede eredame bij Miss Goddess in 2017, tweede eredame bij Miss Travestie Belgium en eerste eredame bij Miss Travestie West-Vlaanderen in 2024. “Maar nu ik voor de derde keer op het podium sta van Miss Drag Queen in De Panne droom ik er toch van om de Miss 2025 te worden. Maar mijn ultieme droom blijft toch om in de toekomst Miss Travestie Belgium te worden en dan ook een deelname aan het wereldberoemde RuPaul’s Drag Race te verzilveren”, vertelt Luna.

De show voor Miss Drag Queen verloopt een beetje zoals iedere andere missverkiezing. Er is een defilé waarbij de kandidaat zichzelf voorstelt, er zijn twee vrije acts en een opgelegde act maar ook een badpakkendefilé. “We presenteren dus zes kostuums op het podium. Dat vraagt heel wat voorbereiding en net alleen de dag zelf waar ik toch ongeveer drie uur bezig ben met de transformatie van Dennis naar Luna. Voorafgaand aan de show moeten onze kostuums ook klaargemaakt worden, wat we meestal zelf doen. Door de jaren heen heb ik een uitgebreide garderobe samengesteld. Daarvoor is de ruimte juist naast mijn kapsalon ingericht, enerzijds als dressing maar ook als ruimte waar ik alle dansjes kan inoefenen.”

Dure aangelegenheid

Het travestieleven van Dennis Claerbout is toch wel een dure aangelegenheid. “Onze kledij is zeer duur en ook een deelname aan een show kan oplopen tot ongeveer 16.000 euro, wel dan met inbegrip van onze make up en kledij. Daarom proberen we wat sponsoring binnen te halen. Zo verkoop ik momenteel kleine gadgets in mijn kapsalon. Ik bied deze al aan vanaf 1 euro. Daarnaast proberen we per maand een aantal shows te verzorgen om alles betaalbaar te houden. Maar nu focussen we ons op de show in De Panne op 1 maart”, besluit Luna Darson.