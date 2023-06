De Verloren Diva’s houden het in 2024 voor bekeken

Op 28 juli 2024, exact 10 jaar na hun start, houdt de Brugse feestgroep De Verloren Diva’s het voor bekeken. “Er is zeker geen onderling conflict, maar het wordt fysiek zwaar en we willen onze work-lifebalance bewaken”, zegt Dolle Diva Dylan Debaene.

Rik Verriest, Dylan Debaene en Dany Blanckaert, drie rasechte Bruggelingen, vormen al bijna 9 jaar lang de feest- en comedygroep De Verloren Diva’s. Het zijn verloren diva’s omdat hun diva-gehalte misschien toch niet zo groot is, maar vooral ook omdat de leden van de groep, die zich voor hun optredens wel eens in vrouwenkleren durven hijsen, voor het eerst samen optraden voor een groot publiek tijdens de Verloren Hoekfeesten, tussen de molens op de Vesten.

Rijp beraad

Het initiële idee ontstond bij Dylan Debaene, duidelijk de Benjamin van de groep, toen hij een varieté-show zag in Het Witte Paard in Blankenberge en zich bedacht dat hij ook wel eens met enkele kameraden ambiance wilde maken op een podium. Het eerste optreden in hun thuisbasis, de wijk Verloren Hoek, sloeg bijzonder goed aan en De Dolle Diva’s waren vertrokken voor een hele reeks optredens op kermisbals en andere volkse festiviteiten over heel het Vlaamse land. Ook tijdens de Brugse Tripeldagen op de Markt in Brugge maakten ze meermaals het podium onveilig met hun meezingers, gekke danspasjes en grappige bindteksten. Maar het einde van dit mooie avontuur is in zicht. “De Verloren Diva’s houden het op 28 juli 2024 voor bekeken”, zegt Dolle Diva Dylan Debaene. “Dat zal dan net 10 jaar zijn na onze start. Na rijp beraad werd deze keuze gemaakt op basis van gezondheidsklachten en het feit dat we toch onze work-lifebalance willen bewaken. Ik wil benadrukken dat er geen onderling conflict is. En we willen ook stoppen op een moment waarop we nog succes hebben. Liever dat dan te moeten stoppen omdat er geen belangstelling meer is. Deze shows spelen en vooral maken, is een zeer fijn, maar ook slopend werk. Naast het feit dat we allemaal een dagje ouder worden en het fysiek haalbaar moet blijven, is dat de enige reden.”

Zomerprogramma

“We hebben nog een mooi en druk zomerprogramma de komende weken en maanden. Hoe we het dit najaar en het voorjaar van 2023 zullen indelen, moeten we nog bekijken maar sowieso maken we van zondag 28 juli 2024, onze tiende verjaardag en tegelijk ons afscheid, een groot feest!”