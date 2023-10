Dansvoorstelling HAVOC van Haider Al Timimi gaat in Antigone in première

Regisseur en choreograaf Haider Al Timimi neemt in zijn nieuwe dansvoorstelling ‘HAVOC’ de kracht van chaos onder de loep. HAVOC gaat in première op donderdag 19 oktober en speelt ook op vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober in Antigone voor de dansvoorstelling toert in december, januari en februari doorheen Vlaanderen.

“Misschien zit er in deze voorstelling iets meer revolutie omdat ik zelf uit de hiphopcultuur kom”

Met HAVOC keert Haider Al Timimi, eveneens artistiek directeur van Antigone, gedeeltelijk terug naar zijn roots als breakdancer. Met een topcast en op de tonen van ‘The Revolution Will Not Be Televised’ van protestdichter Gil Scott-Heron onderzoekt Al Timimi via dans en muziek wat de disruptieve én constructieve kracht van chaos kan zijn. “Ik denk dat elke voorstelling een potentiële revolutie in zich draagt. Al mijn werken vertrekken vanuit een maatschappelijke frictie of iets wat ik rondom me zie en wil aankaarten. Niet per se als een pamflet, dat kan ook via schoonheid en het zoeken van nuance rond een onderwerp. Misschien zit er in deze voorstelling iets meer revolutie omdat ik zelf uit de hiphopcultuur kom.”

Breaking is ondertussen van een kleine underground uitgegroeid tot een Olympische discipline. Zo won één van de dansers, Kortrijkzaan Simon Dejaegere, onder andere de Red Bull BC One Cypher Belgium in 2015 én 2019. Hij vertegenwoordigde als breaker ons land in 2019 op de Olympische Spelen in Nanjing, China.

“De invloeden die de dansers samen belichamen zijn nauwelijks samen te vatten. Het is de symbiose tussen al deze mensen die ik zo waardevol vind”

HAVOC presenteert een mix van taal, identiteiten, lichamen en dansstijlen. De crew vertegenwoordigt niet enkel de diversiteit in dans, maar ook die in de wereld. “Voor de audities dacht ik dat ik voor de klassieke b-boys en b-girls zou kiezen, maar dan meldden zich dansers aan die verschillende werelden beheersen. Dat biedt een grote meerwaarde. Ze zijn alle zes urban dancers op hoog niveau. Adem, Nacer en Simon zijn diehard gronddansers. Diva, Inès en Lewis beheersen elk een volledig eigen debout-stijl. Sommigen zijn geschoold, anderen volledig autodidact. De invloeden die ze samen belichamen zijn nauwelijks samen te vatten. Het is de symbiose tussen al deze mensen die ik zo waardevol vind. Dat is HAVOC”, besluit Haider.