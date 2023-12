Chris Reilhof organiseert kerstshow in De Wante

In feestzaal De Wante in de Gentstraat in Ingelmunster vond de finale plaats van ‘Trofee De Wante’. Shenna Lancinebre mag als winnares deelnemen aan de kerstshow van Chris Reilhof op vrijdagavond 22 december.

Negen kandidaten bereikten de finale van ‘Trofee De Wante’, die uiteindelijk gewonnen werd door Shenna Lancinebre uit Kortrijk. Op vrijdagavond 22 december organiseert Chris Reilhof een kerstshow in De Wante, waar ook de winnares op het podium zal staan. Er zijn eveneens optredens van Leah Bien, Frank Valentino, AN-D, Suzy Marrel, de finalisten Charly en Philip.

De deuren openen om 19 uur, de show begint om 20 uur. Een ticket in voorverkoop kost 15 euro, aan de deur 17 euro. Reservatie: 0498 10 71 34. (Patrick D.)

chris.reilhof@telenet.be