Cabaretier Mattijs Degrande presenteert derde show ‘Er wordt aan gewerkt’

“Ik ga resoluut voor de lach, om de grappen die in mijn show steken moet ik zelf ook kunnen lachen.” Mattijs Degrande heeft heel hard gewerkt aan zijn nieuwe show, met de sprekende titel ‘Er wordt aan gewerkt’. De première vindt plaats op 11 februari in De Wijngaard.

Wevelgemnaar Mattijs Degrande (34) komt uit de wereld van het theater, maar comedy is nooit veraf geweest. In zijn eerdere shows ‘Trainer, trainer’ en ‘Ludwig’ maakte het publiek al kennis met zijn subtiele, absurde humor. Op 11 februari is het zover, dan gaat zijn nieuwe show in première. Spannend.

“Inderdaad spannend”, lacht Mattijs. “Ik heb er veel vertrouwen in, want ik heb er heel hard aan gewerkt. Gedurende drieënhalf jaar ben ik er iedere dag mee bezig geweest. De grappen die erin steken zijn ietwat absurd, het zijn grappen waar ik ook zelf mee kan lachen wat een van de voorwaarden is. Bovendien ga ik resoluut voor de lach. Ik probeer zoveel mogelijk te ‘punchen’, dat is de mensen zo vaak mogelijk aan het lachen te brengen.”

Hond

Hoe zal het publiek reageren, blijft natuurlijk de hamvraag. Mattijs liet niets aan het toeval over: er waren verschillende try-outs en hij liet zich bijstaan door collega-comedians. Zij waren een klankbord en hielpen met de regie.

“Ik wou ook een mooie foto voor op de affiche. Via Wevelgems kunstenaarscollectief SYL legde ik contacten met een fotograaf, in ruil krijgt SYL de première van mijn show. Die heet ‘Er wordt aan gewerkt’. Ik heb er inderdaad heel wat tijd ingestopt, maar eigenlijk gaat het over de relatie met mijn hond. Er is werk aan de hond, aan onze relatie en misschien ook wel aan mij”, lacht Mattijs.

De première vindt plaats in zaal De Wijngaard, Kastanjestraat Wevelgem, om 20 uur. Tickets kunnen vooraf gekocht worden aan 12 euro op www.mattijsdegrande.be of aan de deur voor 14 euro. Na de show kan je genieten van het muzikale duo Tom & Lies.