Bieke is een superfan van Amy Macdonald: “Dit jaar zie ik ze nog zeven keer aan het werk”

Bieke Everaert (29) mag zich zonder verpinken een superfan van Amy Macdonald noemen. Straks ziet ze de Schotse zangeres, die in 2008 doorbrak met ‘This Is The Life’, voor de 22ste keer aan het werk. “En tegen eind dit jaar zal de teller normaal op 28 staan”, klink het. Zondag treedt ze op in Vorselaar. Met Bieke uiteraard op de eerste rijen.

Bieke Everaert woont in de Waterwalstraat en werkt als kinderbegeleidster in de buitenschoolse opvang en in de basisschool van Ruiselede. Haar vrije tijd spendeert ze aan optredens. “De liedjes van Amy Macdonald hoorde ik voor het eerst op de radio en begon ik daarna opnieuw te beluisteren. Ik haalde haar eerste cd en op 6 augustus 2011 zag ik haar voor het eerst aan het werk in Dranouter. Ik stond toen op de eerste rij. Het tweede optreden volgde op 23 juni 2012, nu dus tien jaar geleden. Er was eerst een ‘meet and greet’ in Leuven, daarna een optreden op de weide van Werchter. Ik kon toen wat zaken laten signeren.”

“Amy’s muziek hielp me er bovenop toen ik het even moeilijk had”

(gf)

De optredens die ze bijwoonde kan ze stuk voor stuk opsommen. “Maar het zijn er ondertussen 21 in totaal, van Nederland over Luxemburg, Zwitserland tot Oostenrijk. En ook in Londen en Glasgow was ik al te gast. Zo ben ik haar eens met een groepje van vier fans achterna gereisd van het ene optreden naar het andere, onder meer samen met een Oostenrijks meisje. De andere twee zijn Britten. Op mijn bucketlijst stond ook een optreden in Glasgow, haar thuishaven. En dat kon ik dus al afvinken.”

Vaak op de eerste rij

Op zondag 3 juli is Amy Macdonald te zien op Na Fir Bolg, het folkfestival in Vorselaar. Het enige optreden deze zomer op Belgische bodem. “En uiteraard zal ik er ook bij zijn”, bevestigt Bieke. Maar daar stopt het niet bij. “Op 21 juli zal ik in Wenen zijn voor een concert van haar. In totaal staan er voor 2022 nog zeven optredens in mijn agenda, mijn totaal zal zo op 28 komen.”

Maar wat spreekt haar nu precies aan in de zangeres? “Ze is echt oprecht vriendelijk, ze kent ons trouwens ook al. Toen we haar na corona anderhalf jaar niet gezien hadden, was ze er als de kippen bij om ons te verwelkomen op een concert.”

(gf)

Uiteraard heeft Bieke als superfan ook een hele lading aan gadgets van haar idool. “Mijn kamer staat vol. Vanzelfsprekend heb ik alle albums, maar daarnaast nog heel wat zaken. De drinkfles is misschien wel wat ik het meest koester. Ik gebruik die dagelijks.” Maar Bieke put ook moed uit de teksten van Macdonald. “Haar voorlaatste album, Under Stars, heeft me er echt waar bovenop geholpen. Ik had toen een wat moeilijke periode en kon me optrekken aan haar songs.”