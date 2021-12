Ben en Ann organiseren winter- én zomershows in witte paard: “We blijven in Blankenberge”

Tijdens de wintermaanden focussen Ben Van Den Keybus en Ann Fransen van Het Witte Paard zich op een buitenlands publiek en bedrijven. Tijdens de zomermaanden gaan wél nog de zomershow én de show van Jacky Lafon door.

Het Witte Paard bestaat al sinds 1936. In 2008 nam Ben Van Den Keybus het over. Op 1 december 2018 werd hij ook eigenaar van het Kusttheater Coulisée. Het echtpaar Van Den Keybus-Fransen heeft ook nog vijf hotels. Eind januari komt daar nummer zes bij, samen met partner Marc Coucke. “Welk? Het is in Blankenberge, maar daarover kan ik nu niets meer zeggen”, verontschuldigt Ben zich, waarna hij even stilstaat bij de winterperiode.

Toeristen niet in de kou

“Tijdens de zomer hebben we voldoende werk. Enkel de winter moeten we weten te overbruggen. Sinds 2016 ben ik bezig met dinnershows, maar door de samenwerking met Marc Coucke kwam dat in een stroomversnelling terecht. In de toekomst kan Marc ons bedrijf nog sterker maken.”

“Met de winterrevues mikken we vooral op internationaal cliënteel. Door corona liggen we weer stil, maar normaal voorzien we van oktober tot juni acht dinnershows per maand. In juli, augustus en september plannen we twee zomershows. Eén van Jacky Lafon, nog altijd een sterk merk, en één zomershow voor de toeristen, die we zeker niet in de kou laten staan.”

Internationaal publiek

Ben en Ann serveren de Vlaamse revue, maar ze beseffen dat ze dit product niet altijd kunnen aanbieden aan hun internationaal cliënteel, dat vooral in de winter komt. “Die mensen begrijpen de liedjes, maar niet de Vlaamse humor. Een dinnershow met een internationale komische act is dus een ideale formule voor die klanten. Dat past perfect bij de vijf hotels die ik in de voorbije acht jaar overnam. Op die manier kan het internationaal publiek een overnachting combineren met een internationale show en heerlijke maaltijd.”

“In onze huidige dinnershow zitten er twee nieuwe en twee vroegere internationale acts. In januari verblijf ik al vier dagen in Frankrijk en Duitsland om de internationale acts voor 2023 vast te leggen. Ze moeten van een hoog niveau zijn à la Cirque du Soleil of Cirque De Monte Carlo. We moeten sterke acts aanbieden, waardoor ons internationaal publiek tevreden terugkeert naar huis en de volgende keer spontaan denkt aan een bezoek aan Het Witte Paard.”

Niet naar Durbuy

Toen Marc Coucke met Ben en Ann begon samen te werken, zei hij dat Het Witte Paard best ook op andere locaties in Vlaanderen en zelfs in Durbuy moest optreden. “Leuk, maar praktisch niet haalbaar”, bekent Ben. “

Hier ligt ons mekka, hier ligt ons DNA. Marc wil dat iedereen naar zijn Durbuy komt en dus moeten wij ervoor zorgen dat ook iedereen spontaan naar Het Witte Paard komt. In deze zaal investeerden we fors in geluid, licht, en meer. Trekken we met onze productie naar Antwerpen of Izegem, dan kost die verhuis ons al heel veel. Wij willen met onze professionele shows dus niet in Vlaanderen rondtoeren, maar Vlaanderen mag gerust naar Blankenberge afzakken.”

“Enkel hier kunnen we het ook betaalbaar houden voor de bezoekers, in de zomer én in de winter. De winterrevues zijn door de internationale acts wat duurder geworden, maar nog altijd echt niet duur.”

