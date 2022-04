Bekend Vlaanderen reageert op overlijden Arno: “We verliezen een ‘grote menère’”

Op zaterdag 23 april verloor Arno de strijd tegen kanker. Bekend Vlaanderen reageert verslagen op zijn overlijden, maar ook vol trots op wat Arno allemaal betekend heeft.

Oostends burgemeester Bart Tommelein was één van de eersten om te reageren.

“Om het op z’n Oostends te zeggen: we verliezen een ‘grote menère’”, reageert burgemeester Bart Tommelein. “Arno was een belangrijk ambassadeur voor de stad. We zeggen dan ook oprecht: dankjewel Arno! Ik ken hem al vrij lang, nog uit de tijd van TC Matic en heb hem muzikaal zien evolueren. We ontmoetten elkaar ook geregeld in Brussel. Arno was een ongecompliceerd man die geen blad voor de mond nam. Hij nam ook nooit een bepaalde rol aan. We zullen een rouwregister openen in De Grote Post en in de loop van volgende week nog enkele initiatieven nemen om Arno te herdenken.”

RIP Arno. Artiest pur sang. Baas van zijn eigen universum waar hij de mensen graag een avondje in meenam. — jblaute (@jblaute) https://twitter.com/jblaute/status/1517886972131487744?ref_src=twsrc%5Etfw“>April 23, 2022

Merci voor zoveel. Zoveel muziek, speelsheid, rebellie, authenticiteit.

Au revoir, Arno!❤️ — Hilde Crevits (@crevits) https://twitter.com/crevits/status/1517892745624526849?ref_src=twsrc%5Etfw“>April 23, 2022

Afscheid van een legende in onze Belgische muziekscene. Rust zacht, Arno. — Vincent Van Quickenborne (@VincentVQ) https://twitter.com/VincentVQ/status/1517892977586282496?ref_src=twsrc%5Etfw“>April 23, 2022

