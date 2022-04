Arno verliest strijd tegen pancreaskanker op 72-jarige leeftijd

Arno is zaterdag overleden. De Oostendse rockmuzikant streed al een hele tijd tegen pancreaskanker.

Arno Hintjens is overleden aan de gevolgen van pancreaskanker. De muzikant kreeg het slechte nieuws in het najaar van 2020 te horen en vocht anderhalf jaar tegen de meedogenloze ziekte. De Oostendse Brusselaar verloor zijn dappere strijd op 23 april.

Het muziekicoon kreeg onlangs nog het ereteken van Officier in de Kroonorde als eerbetoon aan zijn lange carrière. Eerder, op 21 februari, mocht hij op bezoek bij koning Filip. Op 6 maart kreeg hij een Lifetime Achievement Award op het Oostendse Filmfestival. De aanwezigen trakteerden hem er op een erehaag.

Eerder dit jaar trad Arno nog enkele keren op in de Brusselse AB en het Kursaal in Oostende waar hij voor het laatst live speelde. Het is zijn ultieme afscheid geworden. Lees hier het afscheid dat onze journalist Frank Buyse eerder in De Krant van West-Vlaanderen nam van Arno.