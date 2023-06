Alzheimer vastgesteld bij Will Tura: “Ik moet er tegen vechten”

Will Tura (82) maakte bekend dat hij alzheimer heeft. De zanger uit Veurne stopt nu definitief met optreden, zo maakte hij bekend tijdens de ochtendshow ‘Goeiemorgen Morgen!’ op Radio 2.

Eerder raakte al bekend dat Will Tura gestopt is met optreden, maar nu legt hij ook uit waarom hij een punt achter zijn carrière zet. “Ik heb beginnende alzheimer”, vertelde hij in een video-interview met zijn schoonzoon Luk Alloo. In het Radio 2-programma ‘Goeiemorgen Morgen!’ werden de eerste beelden daaruit getoond. Tura blijkt daar bijzonder openhartig, al ligt het ook heel gevoelig. “Ik moet er tegen vechten. Maar ik voel en ik begrijp dat niets blijft duren. Ik wil het op een verstande manier naar buiten brengen. Dat de mensen beseffen: Will weet wat hij wil. En als hij het zo ziet, dan moet hij het zo doen.”

Afscheidssingle

Ook uit een persbericht van zijn management blijkt dat de 82-jarige zanger uit Veurne erg strijdvaardig is, om de symptomen zo lang mogelijk te onderdrukken. En Will wil naar eigen zeggen in schoonheid eindigen, met nog een single. In ‘Als ik terugkijk’ wil hij zijn dankbaarheid uiten voor een indrukwekkende carrière. Die draagt hij op aan het publiek. “Maar het beste nummer moet ik nog schrijven”, klinkt het als vanouds met een kwinkslag.

Je kan hier naar het nummer luisteren: