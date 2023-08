Allereerste strip van Camille Dhont nu verkrijgbaar in de winkel

Het allereerste stripboek van superster Camille Dhont (22) ligt sinds kort in de winkel. De populaire Wevelgemse zangeres en Moustache, haar kat, krijgen de hoofdrol in een volledig eigen stripuniversum. Camille deelde het nieuws gisteren met veel enthousiasme op haar Instagram. Haar kat Moustache, die ook een rol kreeg in de strip lijkt minder enthousiast. Eerder deze week kondigde Camille trouwens ook dat haar nieuwe album ‘Magie’ op 25 augustus zal beschikbaar zijn.

Naast haar eigen muziek, kledinglijn, telenovelle heeft de West-Vlaamse superster Camille Dhont nu ook een eigen strip. Normaal zou het eerste stripavontuur van Camille in mei al in de winkels liggen, maar dat heeft enkele maanden vertraging opgelopen. “Toen ik onze tekeningen voor het eerst zag, was ik enorm blij. Ik ben heel vereerd dat ik een stripfiguur word en hoop dat mijn fans er veel plezier aan zullen beleven.” (Lees verder onder de Instagrampost)



De strip werd uitgewerkt door scenarist Danny De Vos en striptekenares Renée Rienties. © Renée Rienties.

Standaard Uitgeverij liet het scenario en de tekeningen over aan Danny De Vos en Renée Rienties. “De hele uitwerking gebeurde in nauwe samenspraak met het management en met Camille zelf”, vertelt uitgever Kim Sanders. “Thema’s als pesten en bodyshaming liggen Camille na aan het hart. En ook haar teergeliefde kat, Moustache, krijgt een centrale rol in de strip.”

Standaard Uitgeverij is er van overtuigd dat Camille ook op papier gaat scoren. “Vlaanderen is het land van Camille en het land waar geweldige strips en kinderboeken gemaakt worden. We vonden het dus een uitstekend idee om ze samen te brengen”, vertelt CEO Jeroen Overstijns. “Jeugdboeken en strips hebben zich de voorbije jaren levendiger dan ooit getoond. We zijn vereerd boeken en strips met en over Camille te kunnen maken omdat ze zo tot de verbeelding spreekt.”

Nieuw album op komst

En nog eerder deze week kondigde Camille haar nieuwe album ‘Magie’ aan. De titel van het nieuwe album maakte Camille al eerder bekend toen ze haar drie shows in het Sportpaleis aankondigde. Maar nu deelt ze ook de eerste foto’s van het album.

Het hele weekend lang dropte Camille hints naar fans via een algemene chat op Instagram. Op het album zelf is het nog even wachten tot 25 augustus.